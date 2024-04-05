"Це фейк": в ОП відповіли на заяви РФ про діалог із Францією щодо України

Країна-агресор РФ побудована на принципі домінування. Там вважають, що щойно ви починаєте з ними діалог, то демонструєте слабкість, пояснив Подоляк.

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Михайло Подоляк сказав, що заяви Міноборони РФ є фейком / Фото УНІАН

Радник Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяви міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу щодо готовності до діалогу стосовно України.

За словами Подоляка, усе, що повідомило міністерство оборони РФ після розмови Шойгу з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню, є фейком.

"Я взагалі не розумію, навіщо мати телефонні розмови з представниками Росії", - сказав радник глави ОП в інтерв'ю 24 каналу.

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За його словами, країна-агресор РФ побудована на принципі домінування.

"Вони вважають, що щойно ви починаєте з ними діалог, ви демонструєте слабкість, і вас можна буде дотиснути, тобто принизити тощо. Але, якщо не вдасться дотиснути безпосередньо в розмові, то тоді можна буде оббрехати вас тими чи іншими фейками", - додав Подоляк.

Він зазначив, що це стандартна практика Росії.

"Тому всі, хто продовжують вважати, що можна зателефонувати безглуздому Шойгу і почути щось справді важливе тощо, вони самі себе наражають на небезпеку або прямого психологічного тиску під час розмови, або такого брехуна, про якого ви говорите", - сказав Подоляк.

Він також вважає, що "ніхто там не мав жодних розмов про можливість діалогу і щодо України, і взагалі щодо будь-якого іншого діалогу".

Заяви РФ щодо діалогу з приводу України

У середу, 3 квітня, Міноборони РФ випустило пресреліз, у якому було зазначено, що під час телефонної розмови Шойгу з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню "було відзначено готовність до діалогу щодо України".

За словами Шойгу, основою діалогу могли б стати Стамбульські переговори.

У Парижі спростували заяви РФ.

"Це неправда. У жодний момент ми не виявляли жодної готовності до діалогу щодо України, переговорів або чогось подібного", - заявило джерело у французькому уряді.

Стамбульські переговори - що про них відомо Переговори України та Росії спочатку на території Білорусі, а потім у Туреччині відбулися навесні 2022 року. 10 березня в рамках дипломатичного форуму в Антальї пройшла зустріч міністрів закордонних справ України та Росії Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова, а переговори на рівні делегацій стартували 29 березня в Стамбулі.

У ході зустрічі українська сторона передала російським делегатам проект угоди - так зване "Стамбульське комюніке". Упродовж квітня сторони обговорювали проект угоди по відеозв'язку на рівні делегатів та робочих груп, але до травня були змушені визнати, що переговори забуксували. 24 листопада 2023 року Давид Арахамія заявив, що на переговорах, що проходили в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати". Пізніше колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Стамбульські переговори були цілком реальні та вели до мирної угоди на вигідних для України умовах. Видання The Wall Street Journal розкрило деталі мирної угоди, яка розроблялася українською та російською стороною навесні 2022 року. Як пише видання, документ датований 15 квітня 2022 року. Учасники переговорів з обох сторін намагалися припинити бойові дії, погодившись перетворити Україну на "постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках". Крім того, йшлося про те, щоб позбавити Україну можливості відновлювати свою армію за підтримки Заходу та залишити анексований Крим під фактичним контролем Росії.

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