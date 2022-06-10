"Лабораторія жахів": у США попередили про початок повзучої анексії РФ Херсонщини

РФ масово порушує права людини і міжнародне право на окупованій території України.
Російські окупанти приступили до оформлення процесу анексії Херсонської області, заявив глава Місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер.
За його словами, цей процес супроводжується порушенням прав людини і міжнародного права, передає Суспільне.
"Херсон став тим місцем, яке я б назвав лабораторією жахів. Ми бачимо, як Кремль запустив свою стратегію приєднання українських територій до Росії. І ми вже бачили таку стратегію раніше. Все це, на жаль, досить відомі кроки. Ми вважаємо, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії і вважаємо, що референдум є одним з можливих шляхів", - підкреслив американський чиновник.
Він звернув увагу на те, що російські окупанти систематично влаштовують тортури цивільних осіб на захоплених територіях Херсонської області.
"Зараз ми бачимо звіти катувань щонайменше 600 осіб у Херсонській області. Їх утримують у спеціальних підвалах, які служать кімнатами тортур. Існує інформація про точну локацію таких приміщень-це будівля Херсонської державної адміністрації та ліцею №17 у Генічеську. Саме туди російські військові вивозять місцевих чиновників, журналістів, громадських активістів і людей, яких росіяни вважають учасниками мітингів проти російської окупації", - додав Карпентер.
Раніше розвідка Великобританії повідомляла, що ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині. Зазначалося, що серед успіхів, яких вже вдалося досягти на південному заході області-повернення контролю над східним берегом річки Інгулець.
Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, Одесі не загрожує висадка морського десанту Росії і захоплення сухопутними військами противника. Вороже угруповання зав'язло на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей, де його блокують.
Дивіться онлайн новини Херсона:
Читайте також:
- Окупанти несподівано покинули населений пункт під Херсоном: Арестович назвав причину
- У Херсоні окупанти в паніці: біля "Адміністрації" колаборантів стався вибух
- "Просили не бити, не розстрілювати": доброволець розповів, як вони брали в полон росіян під Херсоном