"Лабораторія жахів": у США попередили про початок повзучої анексії РФ Херсонщини

У США розповіли про анексію РФ Херсонської області / Фото Суспільне

Російські окупанти приступили до оформлення процесу анексії Херсонської області, заявив глава Місії США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

За його словами, цей процес супроводжується порушенням прав людини і міжнародного права, передає Суспільне.

"Херсон став тим місцем, яке я б назвав лабораторією жахів. Ми бачимо, як Кремль запустив свою стратегію приєднання українських територій до Росії. І ми вже бачили таку стратегію раніше. Все це, на жаль, досить відомі кроки. Ми вважаємо, що Кремль чекає моменту, щоб приєднати Херсонську область до Росії і вважаємо, що референдум є одним з можливих шляхів", - підкреслив американський чиновник.

Він звернув увагу на те, що російські окупанти систематично влаштовують тортури цивільних осіб на захоплених територіях Херсонської області.

"Зараз ми бачимо звіти катувань щонайменше 600 осіб у Херсонській області. Їх утримують у спеціальних підвалах, які служать кімнатами тортур. Існує інформація про точну локацію таких приміщень-це будівля Херсонської державної адміністрації та ліцею №17 у Генічеську. Саме туди російські військові вивозять місцевих чиновників, журналістів, громадських активістів і людей, яких росіяни вважають учасниками мітингів проти російської окупації", - додав Карпентер.

Раніше розвідка Великобританії повідомляла, що ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині. Зазначалося, що серед успіхів, яких вже вдалося досягти на південному заході області-повернення контролю над східним берегом річки Інгулець.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, Одесі не загрожує висадка морського десанту Росії і захоплення сухопутними військами противника. Вороже угруповання зав'язло на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей, де його блокують.

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