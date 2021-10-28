Купив щеплення - залишився без COVID-сертифікату: у Кабміні розберуться з махінаціями щодо вакцинації

Влада видалятиме COVID-сертифікати осіб, у яких немає реального щеплення від коронавірусу / УНІАН

В Україні існує проблема, коли у людини може бути діючий сертифікат вакцинації від коронавірусу, проте реального щеплення не було. Міністерство охорони здоров'я та Міністерство цифрової трансформації працюють над механізмом видалення таких документів після того, як буде встановлено, що сертифікат не справжній. Визначити, чи є реальним COVID-сертифікат, можна тільки у тому випадку, якщо людина потрапить до лікарні. Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Баник.

У інтерв'ю РБК-Україна він розповів, що наразі складно оцінити масштаб цієї проблеми. Щеплення є медичною таємницею. Однак правоохоронці працюють над цим - лікарям загрожує сувора відповідальність.читайте такожКопи перевірятимуть COVID-сертифікати за QR-кодом: коли стартують рейди і що загрожує за підробку

"Є певна кількість таких випадків, правоохоронні органи абсолютно точно ними займаються. Відповідальність за це теж є, лікар карається, до 3 років позбавлення волі, і 170 тисяч гривень може бути штраф", - зазначив Банік.

Втім, за його словами, з'ясувати, реальний COVID-сертифікат чи ні, можна тільки у тому випадку, якщо людина захворіє на коронавірус. Тоді, як кажуть лікарі, можна буде з'ясувати, хто з лікарів до цього причетний.

"Кожне щеплення підписується електронним ключем лікаря. Умовно пацієнту внесли дані про справжню вакцинацію, проте не зробили йому щеплення. Він потрапляє до лікарні, а це не складно, за словами медиків, що щеплення у нього не було. Тоді відразу зрозуміло, який лікар пішов на змову", - пояснив він.

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При цьому влада працює над тим, щоб відбирати COVID-сертифікату у тих осіб, які не пройшли реальної вакцинації. Прецедентів видалення таких документів ще не було.

"До кінця року вже можна буде виявляти такі випадки і видаляти дані про несправжню вакцинацію", - підкреслив Мстислав Баник.

Підроблені COVID-сертифікати в Україні

У вересні в Міністерстві охорони здоров'я заявляли про те, що влада готує законодавчий акт, на основі якого в Україні посилять відповідальність за махінації з медичними документами щодо коронавірусу. Зокрема, йшлося про сертифікати вакцинації від COVID-19 та довідки щодо протипоказання до щеплення. Як вважають у відомстві, люди з підробленими документами становлять загрозу для суспільства.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко уточнював, що незабаром у кримінальному кодексі буде стаття за підробку COVID-сертифікатів. У відомстві стверджують, що медпрацівників, які виявляться причетними до махінацій, викриватимуть.

Раніше журналісти з'ясували, що шахраї в Україні створили підроблену копію додатка Дія на Android, в якій користувачі можуть вносити потрібні їм дані до макетів документів. Йдеться про фейкові студентські квитки, паспорти, водійські посвідчення, ідентифікаційний код та COVID-сертифікати.