Довідка на мільйон: на Харківщині викрили махінаторів, які продавали підроблені COVID-сертифікати

Ділки заробляли на фейкових документах про вакцинацію мільйони гривень / Reuters

На Харківщині правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося продажем фейкових ПЛР-тестів і сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Махінатори створили понад 40 тисяч підроблених довідок і близько 500 фейкових сертифікатів.

За інформацією голови Нацполіції України Ігоря Клименка, учасниками злочинних дій були 10 осіб, які використовували логотип медичної лабораторії та печатки різних медичних установ.

Підпільний бізнес приносив аферистам близько 4 мільйонів гривень щомісяця.

читайте такожКопи перевірятимуть covid-сертифікати за QR-кодом: коли стартують рейди і що загрожує за підробку"В результаті "напрацювали" зловмисники собі на чотири статті Кримінального кодексу. Семеро з них, включаючи організатора, затримані", – розповів Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті журналісти з'ясували про махінації з сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу. У пунктах щеплень видають не підробки, а абсолютно законні міжнародні сертифікати про вакцинацію легалізованим в Європі антиковідним препаратом "Пфайзер". Але насправді щеплення людям не роблять, а просто зливають вакцину в раковину.

Тим часом, головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.