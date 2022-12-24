Кулеба - Заходу після обстрілу Херсона: поки весь світ готується до Різдва, Україна бороться зі злом

Глава української дипломатії закликав міжнародних партнерів до активної та тривалої підтримки.

Після обстрілу Херсона Кулеба звернувся до Заходу / УНІАН, Telegram Кирило Тимошенко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни світу у різдвяний вечір подумати про Україну, де сьогодні російські загарбники завдали удару по Херсону. Він закликав партнерів активніше підтримувати нашу країну. Про це Кулеба написав у Twitter.

Голова української дипломатії наголосив, що поки весь світ готується до Різдва, саме Україна продовжує боротьбу зі злом.

"Святвечір. Російський терористичний удар по Херсону призвів до численних жертв серед мирного населення. Поки родини в Європі, Північній Америці та за її межами готують святкові обіди, подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом", - написав Кулеба.

"Нам потрібна ваша активна та тривала підтримка, щоб перемогти", - наголосив міністр закордонних справ.

Кривавий удар РФ по Херсону

Нагадаємо, у суботу, 24 грудня, російські окупанти завдали вогневого удару по центру Херсона, який раніше був звільнений Збройними силами України.

В результаті серед мирних жителів є загиблі і поранені. Про це повідомив заступник глави офісу президента Кирило Тимошенко.

"Росіяни вчинили черговий терор - обстріляли центр міста", - розповів він.

Заступник голови ОП підкреслив, що окупанти завдали удару по Херсону у вихідний день, коли багато людей були на вулиці.

"Загинули люди, зруйновані будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці", - додав Тимошенко.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл російськими окупантами центру Херсона в суботу, 24 грудня. Він наголосив, що країна-терорист продовжує нести "рускій мір" у вигляді обстрілів цивільного населення.

"Це не військові об'єкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивство заради залякування і задоволення. Світ повинен бачити і розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо", - зазначив глава держави.

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