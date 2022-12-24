'Вбивства заради задоволення': Зеленський жорстко прокоментував терор РФ у Херсоні

РФ влаштувала терор і вбивство заради залякування, підкреслив президент.

Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Херсону / President.gov.ua, t.me/s/tymoshenko_kyrylo

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл російськими окупантами центру Херсона в суботу, 24 грудня.

Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення, написав він у Telegram.

Глава держави також розмістив фото суботнього обстрілу Херсона.

"Це не військові об'єкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивство заради залякування і задоволення. Світ повинен бачити і розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо", - написав він.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував кривавий удар РФ по Херсону.

"Херсон... Вони за все заплатять. Максимально", - написав Єрмак у Telegram.

У свою чергу заступник голови ОП Кирило Тимошенко уточнив, що за уточненими даними в результаті терористичної атаки РФ вже відомо про 35 поранених в Херсоні, 16 з них знаходяться у важкому стані.

Кривавий удар РФ по Херсону

Нагадаємо, у суботу, 24 грудня, російські окупанти завдали вогневого удару по центру Херсона, який раніше був звільнений Збройними силами України.

В результаті серед мирних жителів є загиблі і поранені. Про це повідомив заступник глави офісу президента Кирило Тимошенко.

"Росіяни вчинили черговий терор - обстріляли центр міста", - розповів він.

Заступник голови ОП підкреслив, що окупанти завдали удару по Херсону у вихідний день, коли багато людей були на вулиці.

"Загинули люди, зруйновані будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці", - додав Тимошенко.

Звільнення Херсона

Сили оборони України 11 листопада увійшли в окупований Росією Херсон. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників.

У Мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

Жителі Херсона неймовірно щасливі навіть незважаючи на те, що у житті вони стикаються з жорсткими проблемами, які не дають їм нормально жити. Справа в тому, що в місті взагалі немає водопостачання та електрики. Через складну ситуацію місцеві жителі були змушені набирати воду прямо з річки Дніпро.

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