'Вбивства заради задоволення': Зеленський жорстко прокоментував терор РФ у Херсоні

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл російськими окупантами центру Херсона в суботу, 24 грудня.
Країна-терорист продовжує нести рускій мір у вигляді обстрілів цивільного населення, написав він у Telegram.
Глава держави також розмістив фото суботнього обстрілу Херсона.
"Це не військові об'єкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивство заради залякування і задоволення. Світ повинен бачити і розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо", - написав він.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував кривавий удар РФ по Херсону.
"Херсон... Вони за все заплатять. Максимально", - написав Єрмак у Telegram.
У свою чергу заступник голови ОП Кирило Тимошенко уточнив, що за уточненими даними в результаті терористичної атаки РФ вже відомо про 35 поранених в Херсоні, 16 з них знаходяться у важкому стані.
Кривавий удар РФ по Херсону
Нагадаємо, у суботу, 24 грудня, російські окупанти завдали вогневого удару по центру Херсона, який раніше був звільнений Збройними силами України.
В результаті серед мирних жителів є загиблі і поранені. Про це повідомив заступник глави офісу президента Кирило Тимошенко.
"Росіяни вчинили черговий терор - обстріляли центр міста", - розповів він.
Заступник голови ОП підкреслив, що окупанти завдали удару по Херсону у вихідний день, коли багато людей були на вулиці.
"Загинули люди, зруйновані будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці", - додав Тимошенко.
Звільнення Херсона
Сили оборони України 11 листопада увійшли в окупований Росією Херсон. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників.
У Мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.
Жителі Херсона неймовірно щасливі навіть незважаючи на те, що у житті вони стикаються з жорсткими проблемами, які не дають їм нормально жити. Справа в тому, що в місті взагалі немає водопостачання та електрики. Через складну ситуацію місцеві жителі були змушені набирати воду прямо з річки Дніпро.
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