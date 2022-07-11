Кулеба різко висловився про "путінське громадянство" для українців

Указ Путіна підтверджує курс ворожої країни на захоплення українських земель таповне знищення держави, повідомляють в МЗС.
У МЗС України різко відреагували на сьогоднішній указ лідера країни-агресора Володимира Путіна про спрощення процедури надання російського громадянства для українців, йдеться в заяві відомства в понеділок, 11 липня.
У МЗС зазначили, що цей указ підтверджує курс ворожої країни на захоплення українських земель і повне знищення держави, а також примусову асиміляцію нашої нації - він несумісний з нормами і принципами міжнародного права.
Паспортизація українців є юридично нікчемною і не матиме правових наслідків для нашої країни. МЗС РФ використовує спрощену процедуру видачі паспортів для затягування зашморгу на шиях жителів тимчасово окупованих територій України, змушуючи їх брати участь у злочинній діяльності окупаційних адміністрацій і російської загарбницької армії.
"Українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав'язати його силою приречені на провал. Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що ЗСУ покладуть їм край за належної підтримки партнерів. Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння і ввести нові економічні санкції проти Росії", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За інформацією відомства, зволікання буде лише заохочувати РФ до подальших злочинів проти України і руйнування безпеки в світі.
Роздача паспортів РФ на захоплених територіях
Раніше Путін підписав указ, яким спрощується прийом в російське громадянство жителів Запорізької та Херсонської областей.
Відповідний указ він підписав у середу, 25 травня. В указі наголошується про те, що російське громадянство тепер надаватимуть за спрощеною процедурою не тільки для жителів так званих "ЛНР" і "ДНР", а й для жителів Херсонщини та Запоріжжя.
Нагадаємо, в Луганській області зараз ведеться примусова паспортизація населення. У людей відбирають українські паспорти і змушують писати заявки на отримання документа РФ, заявила український омбудсмен Людмила Денісова.
Також раніше в Кабміні розповіли про долю українців з російськими документами.
11 липня президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє громадянам України звертатися за отриманням громадянства РФ у спрощеному порядку.
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