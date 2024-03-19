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Куди Путін після "переобрання" рушить далі: під загрозою одразу низка областей

Яна Ставська
19 березня 2024, 20:34
Журналіст пояснив, що означає фраза Путіна про "санітарну зону" в Україні.
Куди Путін після 'переобрання' рушить далі: під загрозою одразу низка областей
РФ продовжує плекати сподівання захопити усю Україну / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео Главреда, МО Росії, РДК

Володимир Путін, який називає себе президентом країни-агресорки, має намір продовжувати розвивати наступ свого "гарматного м'яса", намагаючись захопити Харківську та Запорізьку області.

Під час чату на Главреді редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник пригадав, як про "переобрання" Путіна висловлювався головний ідеолог "русского мира", українофоб Дугін.

У своїх соцмережах Дугін писав, що чекає остаточного "звільнення" Харківської та Запорізької областей під час "м'ясорубок". Крім того, "філософ" очікує захоплення Одеси і Миколаєва.

Ба більше, Дугін анонсував початок "режиму мілітаризації держави і суспільства", маючи на увазі, звичайно, Росію.

Дивіться відеоверсію чату з Олександром Сотником:

У зв'язку з озвученими намірами, робить висновки Сотник, російській владі необхідно буде зібрати більше "м'яса".

"Що ми читаємо між рядків. Так, справді, Росії воювати особливо нічим. Є ким, "м'ясо" є. А ось озброювати його нічим. Отже, будуть просто "м'ясні набори", "м'ясні штурми". Вижив - молодець; заволодів трофейною зброєю - молодець, тепер ти озброєний; здох - ну що ж, значить, щасливого раю тобі. Загалом, "м'яса" Путін зажадає найближчим часом дуже багато", - зазначив експерт.

Також Сотник вважає, що у наміри Путіна, як і Дугіна, входить створення "санітарної зони", тобто фактично фізичне знищення всіх супротивників кремлівського режиму.

Сотник погоджується, що фразою про "санітарну зону" Путін вибудовує план масштабного наступу на Харків, Чернігів, Суми і, можливо, Київ.

"Так. Росія буде брати Київ, Запоріжжя, Одесу, Харків. Вони хочуть заволодіти всією Україною. Можливо, залишать тільки Львів і західну частину України. А взагалі, це те, про що говорив кілька днів тому Медведєв, він сказав те саме", - пояснив експерт.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я - Саша Сотник) - письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав із засудженням російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

"Вибори" в Росії

17 березня пройшов третій день так званих президентських виборів у Росії. Україна наполягає на їхній нелегітимності хоча б тому, що країна-агресорка залучає до участі в "заходах" українських громадян на окупованих територіях, які ніким юридично не визнані "частиною" Росії.

Цього дня щонайменше 8 регіонів Росії атакували безпілотники - на Слов'янському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.

А російські добровольці в ніч на неділю зайшли в населений пункт Горьківське на території РФ і захопили будівлю місцевої адміністрації.

Очікувано, після "підрахунку" голосів перемогу на "виборах" здобув Путін. Україна і низка країн Європи не визнають вибори легітимними.

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