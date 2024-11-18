Після 10 років окупації: прапор України підняли в окупованому Криму - деталі

Це стало черговим доказом незламності українців навіть після 10 років окупації.

https://glavred.net/ukraine/posle-10-let-okkupacii-flag-ukrainy-podnyali-v-okkupirovannom-krymu-detali-10615235.html Посилання скопійоване

Прапор України в Криму / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/yellowribbon_ua

Головне:

Активісти підняли український прапор в окупованому Криму

21 листопада відбудеться всеукраїнська акція "Жовта Стрічка"

У тимчасово окупованому Криму активісти громадського руху спротиву "Жовта Стрічка" підняли державний прапор України. Про це вони повідомили у своєму каналі в Telegram.

Зазначається, що прапор замайорів на найвищій точці Байдарської яйли — скелястому масиві Ільяс-Кая, що розташований під Севастополем.

відео дня

"Черговий доказ незламності українців навіть після 10 років окупації", — йдеться у повідомленні.

Активісти також анонсували всеукраїнську акцію "Жовта Стрічка", яка відбудеться 21 листопада до Дня Гідності та Свободи, на підтримку громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях.

Крим - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, приготування росіян в Криму, зокрема будівництво фортифікацій та окопів, підтверджує серйозне ставлення Росії до військового звільнення півострова.

В ніч проти 3 листопада в окупованому Криму пролунали вибухи. Вони пролунали в Гвардійському та Сакському районах окупованого півострова.

Британська розвідка підкреслила, що українські удари продовжують поступово послаблювати російські військові можливості на Кримському півострові.

Читайте також:

Що відомо про рух "Жовта Стрічка"? "Жовта Стрічка" — рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після російського військового вторгнення. Метою руху є інформаційний опір російським окупантам, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред