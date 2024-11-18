Після 10 років окупації: прапор України підняли в окупованому Криму - деталі

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- Активісти підняли український прапор в окупованому Криму
- 21 листопада відбудеться всеукраїнська акція "Жовта Стрічка"
У тимчасово окупованому Криму активісти громадського руху спротиву "Жовта Стрічка" підняли державний прапор України. Про це вони повідомили у своєму каналі в Telegram.
Зазначається, що прапор замайорів на найвищій точці Байдарської яйли — скелястому масиві Ільяс-Кая, що розташований під Севастополем.
"Черговий доказ незламності українців навіть після 10 років окупації", — йдеться у повідомленні.
Активісти також анонсували всеукраїнську акцію "Жовта Стрічка", яка відбудеться 21 листопада до Дня Гідності та Свободи, на підтримку громадянського спротиву на тимчасово окупованих територіях.
Крим - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, приготування росіян в Криму, зокрема будівництво фортифікацій та окопів, підтверджує серйозне ставлення Росії до військового звільнення півострова.
В ніч проти 3 листопада в окупованому Криму пролунали вибухи. Вони пролунали в Гвардійському та Сакському районах окупованого півострова.
Британська розвідка підкреслила, що українські удари продовжують поступово послаблювати російські військові можливості на Кримському півострові.
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Що відомо про рух "Жовта Стрічка"?
"Жовта Стрічка" — рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після російського військового вторгнення. Метою руху є інформаційний опір російським окупантам, повідомляє Вікіпедія.
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