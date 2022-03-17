"Путіна зупинить тільки сила": Україна і Захід готують нову концепцію світової безпеки

Путіна розуміє тільки мову сили, а НАТО не може зупинити Росію - Подоляк / УНІАН

Україна проводить перемовини із західними партнерами щодо вступу до нової декларації з безпеки. Після завершення діалогу концепцію представить президент Володимир Зеленський. Главу Кремля Володимира Путіна зупинить тільки сила, а у НАТО такої можливості немає. Нова міжнародна коаліція повинна гарантувати захист Києву, щоб у разі небезпеки за державу билися. На базі документа може з'явитися новий оборонний альянс у Європі. Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

У інтерв'ю польським журналістам, текст якого є у УНІАН, він розповів про те, що Київ прагне закінчити війну створенням нової коаліції, яка не повинна допустити військових дій з боку Росії в майбутньому.

"Путіна можна зупинити тільки силою"

Чиновник зазначив, що після повномасштабної збройної інтервенції концепція безпеки Європи повинна бути переглянута. Путіна можна зупинити тільки силою, а НАТО цього зробити не може.

"Для нас важливий не статус, а союзники, які дійсно готові битися поруч з нами. Вторгнення в Україну показало, що вся архітектура європейської безпеки повинна бути переглянута. Ми знаємо, що Путіна можна зупинити тільки силою. НАТО не має такої сили. На нашу думку, це організація, діяльність якої в основному полягає в організації самітів, на яких генерали показують, що вони круті", - сказав Подоляк.

Україна прагне зупинити війну з новою коаліцією

За його словами, Україна прагне завершити війну з новою коаліцією, яка змогла б зупинити Росію, якщо вона спробує піти на нову збройну агресію.

"Правда полягає в тому, що найбільший військовий союз в історії людства не справляє враження на Кремль. Всі ці розмови про наближення НАТО до російських кордонів є пропагандою на внутрішній ринок, щоб виправдати вторгнення в Україну та інші країни. Тому ми хочемо завершити цю війну з новою коаліцією, настільки сильною, що зупинить Росію, якщо знову захоче на когось напасти", - додав радник глави ОП.

Новий документ - це не Будапештський меморандум

Як стверджує чиновник, нова коаліція повинна передбачати конкретні зобов'язання щодо захисту України у разі нападу на країну. Київ не повинен залишатися один на полі бою. Країни-партнери повинні забезпечити реальну безпеку.

"Це буде не такий документ, як Будапештський меморандум, а конкретна умова, що відповідає всім нормам міжнародного права. Крок за кроком будуть описані механізми, які втіляться в життя, якщо знову дійде до нападу на Україну. Ми хочемо переконатися, що ми знову не залишимося одні на полю битви. Країни, які будуть гарантами, візьмуть на себе певні зобов'язання. У майбутньому цей документ може бути розширено, і на його основі буде створено абсолютно новий альянс, який забезпечить безпеку всієї Європи", - додав Подоляк.

Також він уточнив, що наразі не може назвати країни, які приєдналися до декларації, оскільки перемовини ще йдуть.

"Коли вони закінчаться, президент Зеленський представить всю концепцію", - зазначив Михайло Подоляк і підкреслив, що для України важливо підключення до нового союзу Польщі.

Раніше радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Київ обговорюватиме модель нейтралітету тільки в інтересах України. Державі потрібні чіткі і юридично оформлені гарантії безпеки. Країни партнери повинні бути готові до участі в процесах на боці Києва і негайно постачати зброю в потрібних обсягах. Також Україна вимагає жорстких гарантій щодо обов'язкового закриття неба.