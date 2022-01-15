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Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: обвинуваченим у катастрофі загрожує до 15 років в'язниці

15 січня 2022, 14:18

До суду направлено обвинувальний акт щодо обвинувачених.

Катастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом у Харківській області
Катастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом в Харківській області / УНІАН

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо фігурантів справи про катастрофу Ан-26 під Харковом у вересні 2020 року.

До суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова, колишнього начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба Олександра Туринського, колишнього командира військової частини А4104 В'ячеслава Глазунова, а також двох його заступників і колишнього керівника польотів, повідомили в Telegram- каналі Держбюро розслідувань.

читайте такожРічниця авіакатастрофи Ан-26 під Чугуєвом: Венедиктова пояснила, чому справа затягнуласяЗа даними слідства, в їх діях вбачається недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, порушення правил польотів, підготовки до них і правил експлуатації літаків. Зокрема, кількість курсантів на борту під час того польоту Ан-26 перевищувала норму.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Крах Ан-26 під Чугуєвом

25 Вересня 2020 року в Харківській області поблизу Чугуєва зазнав аварії військовий літак Ан-26, на борту якого перебували 27 осіб - військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба.

Автор: Сергій Кущ
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