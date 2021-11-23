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Вцілілий у трагедії Ан-26 курсант залишився без обіцяної квартири і просить Зеленського про допомогу

23 листопада 2021, 09:44

Хлопець досі не отримав обіцяної квартири.

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В'ячеслав Злочевський не може отримати обіцяну квартиру / AрмiяInform

Єдиний вижив у авіакатастрофі під Чугуєвим курсант В'ячеслав Злочевський звернувся до президента Володимира Зеленського за допомогою. Хлопець досі не отримав квартиру.

В'ячеслав на своїй сторінці в Instagram написав, що президент пообіцяв надати йому з мамою житло ще у вересні минулого року. Більше того, Золочівський звертався і до Харківської міськради, де йому "обіцяли передзвонити" більше півроку тому.

"Я - Ваш виборець, В'ячеслав Золочівський, звертаюся за допомогою про отримання житла, яке ви мені пообіцяли на зустрічі 26.09.2020 з моєю матір'ю, після Чугуївської авіакатастрофи. 29.04.2021 я звернувся до Харківської міської ради, і на зустрічі мер пообіцяв зв'язатися зі мною наступного дня. З того моменту пройшло близько пів року і дзвінка так і не було", - розповів Золочівський.

читайте такожВцілілий у трагедії Ан-26 курсант Золочівський здійснив героїчний вчинокВ'ячеслав також повідомив, що на сьогоднішній день проживає з мамою в орендованій квартирі. В кінці він попросив президента втрутитися і допомогти з отриманням житла.

Нагадаємо, В'ячеслав Золочевський - курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, який єдиний пережив катастрофу військового літака Ан-26 в Харківській області. Після виписки з лікарні Золочівський зізнався, що вже обміркував плани на майбутнє і після реабілітації планує знову взятися за навчання.

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"Я зробив свій вибір і вирішив продовжити навчання в університеті за обраною спеціальністю. У мене попереду кілька тижнів реабілітації, після чого я буду наздоганяти навчальну програму", - сказав він.

Падіння Ан-26 під Чугуєвом

25 Вересня 2020 року в Харківській області поблизу Чугуєва зазнав аварії військовий літак Ан-26, на борту якого перебували 27 осіб - військові льотчики та курсанти університету Повітряних сил імені Кожедуба.

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Автор: Сергій Кущ
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Володимир Зеленський авіакатастрофа під Чугуєвом
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