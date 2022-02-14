Кривава стрілянина на Південмаші: ЗМІ розповіли про Рябчука і його "російський слід"

Артемій Рябчук / скріншот

Підозрюваний у кривавій стрілянині на Південмаші в Дніпрі Артемій Рябчук раніше відвідував Росію, де нібито відвідував родичів, тому зараз розглядається можливий вплив іноземних спецслужб.

"Поїздка в Росію або Білорусь будь-якого патріота України - загроза затриманням, таких фактів чимало. Враховуючи фізичні дані хлопця, спортивну статуру і високий зріст, його вік - він в 2019 році міг привернути увагу співробітників ФСБ на кордоні. А враховуючи наявність у нього найближчого родича в РФ - і потрапити в розробку", - кажуть в українській розвідці, пише Обозреватель.

Там також стверджують, що Рябчука намагаються представити "борцем зі свавіллям у Нацгвардії". Не так давно в соцмережах навіть стали з'являтися групи на підтримку Дніпровського стрілка, де боти формують "громадську думку".

"Це все не казки. Підрозділи російських Збройних сил невпинно "трудяться" всі роки гібридної війни в Україні. Їх завдання - надавати психологічний вплив на війська (сили) противника і населення з метою їх деморалізації і схиляння до припинення опору, а також з метою зміни поведінки від базового до бажаного. Такі психологічні операції проводять в ході підготовки до проведення військових операцій або ж безпосередньо вже в їх розпалі", - розповіли виданню в ЗСУ.

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Розстріл нацгвардійцем людей у Дніпрі

У Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу 27 січня близько 4 години ранку нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину по товаришам по службі. Він убив 4 колег і поранив ще п'ятьох, а коли намагався вийти з Південмашу, застрелив цивільну – працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт.

Рябчук зник з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, в якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.

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