Після підриву Каховської ГЕС Дніпро заливає машинним мастилом: понад 150 тонн

У річку Дніпро витекло 150 тонн мастила, є ризик подальшого витоку.

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У Каховці підірвали ГЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео соцмережі

6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.

Відомо, що у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. При цьому є ризик подальшого витоку.

"Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн", - про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

На засідання також було погоджено комплекс міжнародних заходів. До них входить скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій та до Міжнародного кримінального суду, адже такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції.

Окрім того, учасників засідання РНБО поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Зазначається, що український персонал станції тримає ситуацію під контролем та має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

Окупанти підірвали Каховську ГЕС

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, почалася евакуація. Зараз уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. На правому березі Дніпра почалася евакуація.

У Мережу потрапили кадри підриву окупантами Каховської ГЕС. На Каховській ГЕС зруйновано 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

В ОДА повідомили, що пік затоплення очікується до полудня. Пік затоплення регіону через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС очікується приблизно до полудня (12:00 за київським часом).

Володимир Зеленський відреагував на підрив росіянами Каховської ГЕС. Підривом Каховської ГЕС терористам не вдасться зупинити Україну - Зеленський наголосив, що перемога буде за Україною.

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