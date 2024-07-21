Росія запустила рій дронів: в небі над Україною близько 30 'Шахедів'

У вечір суботи, 20 липня, в частині областей України оголосили повітряну тривогу, пов'язану з російською атакою дронів. Окупанти запустили близько 30 БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили України та моніторинговий канал "Николаевский Ванёк".
За даними Повітряних сил близько 23:08 кілька груп безпілотників вирушили з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області. Дрони також рухалися з Херсонської області на північний-захід до Миколаївської області.
Незабаром ворожі дрони змінили свій курс в акваторії Чорного моря на Миколаївщину. Також загроза застосування ужариних безпілотників виникла у Сумській області.
Станом на 00:06 російські дрони перебувають над акваторією Чорного моря і рухаються на Миколаївщину. В районі Павлограда Дніпропетровської області БПЛА рухають на північ. Ворожі дрони, які дісталися Чернігівській області прямують на захід. БпЛА з Кіровоградщини рухаютьс на Черкащину.
Також дрони РФ зафіксували в районі Нікополя та Кривого Рогу Дніпропетровської області. Українські захисники закликали мешканців Кривого Рогу перебувати укриттях, оскільки безпілотники рухаються в напрямку міста.
Оновлено 00:31: Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння мешканців Полтавської області. Також військові закликали мешканців Чернігова перебувати в укриттях.
За даними моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванёк" на півночі у Чернігівській області група БпЛА (до 6 шт). В районі Славутича та Чернігова можлива робота ЗСУ із ліквідації російських "мопедів".
Група ворожих БПЛА, орієнтовно 4-6 штук, перебуває на перетині Дніпропетровської та Харківської областей. Рухаються на північний-західу бік Полтавської області. Ще 4 дрони прямують з Кіровоградської області у бік Полтавської області, транзитом через Черкаську область, 1 "мопед" - на півночі Миколаївської області, курс західний.
Також 3 Бпла перебувають у Криворізькому районі Дніпропетровської області, є загроза зі звуків для Кривого Рогу.
Щодо нових дронів, то 2 з них пролітають Олександрівку колишнього Снігурівського району і рухаються на північний-захід. Ще 2 безпілотники прямують через Каховський район курсом на Бериславський район Херсонської області.
За даними моніторингового каналу близько 10 "шахедів" перебувають на лівому березі Херсонської області. Вони летять у бік Каховського/Горностаївського районів Херсонської області.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Ракетні атаки РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, вранці 19 липня окупанти завдали удару по центральній частині Чугуєва на Харківщині, внаслідок чого поранено 7 осіб, серед яких 14-річний хлопчик. Усі постраждалі перебувають у середньому та легкому стані.
У п'ятницю, 19 липня, у Миколаєві стався потужний вибух - російські окупанти вдарили по житловому району міста. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що внаслідок атаки є загиблі, зокрема дитина, також пошкоджено житлові будинки.
Як повідомляв Главред, внаслідок вибуху у Миколаєві загинуло троє людей. Серед загиблих - 12-річний Кирило Дядюшко, який займався народними танцями.
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