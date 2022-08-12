Кремль "подбав" про знищення цілої бригади, щоб приховати військові злочини в Бучі - ISW

Буча, Володимир Путін / скріншот

64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії Росії, ймовірно, була знищена за згодою Кремля з метою приховати військові злочини, скоєні в Київській області.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, журналіст-розслідувач "Радіо Вільна Європа" / "Радіо Свобода" Марк Крутов провів розслідування щодо бригади після її участі у звірствах у Бучі та дійшов висновку, що після важких боїв на Ізюмському та Слов'янському напрямках бригада практично припинила своє існування.

Крутов заявив, що з 1500 солдатів ймовірно, загинуло від 200 до 300 осіб. Він процитував оцінки директора CNA Russia Studies Майкла Кофмана про те, що типове співвідношення убитих і поранених в бою становить приблизно 1 до 3,5, що означає, що у підрозділі було 700 до 1000 поранених у бою.

Нагадаємо, під час наступу російських окупантів і захоплення міста Ірпінь, що в Київській області, агресори вбили там 322 мирних жителі. А у Бучі від рук путінських солдатів загинули 458 мирних жителів.

Також повідомлялося, що Росія в боях на території України втратила дві третини 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії. У Генштабі Збройних сил України розповіли, що з 1800 військових бригади вціліло тільки 600 чоловік.

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