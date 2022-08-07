Загроза повторення Бучі: Ейдман назвав нову мету Кремля в Україні

Російський аналітик розповів про нову мету Кремля в Україні / t.me/DIUkraine

На сьогодні навряд чи можна очікувати на півдні України повторення російськими окупантами геноциду, на зразок Бучі, заявив російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

Як підкреслив він в ході чалу в Главреді, навесні в російських військах був повний бардак, проте зараз у Кремля мета - анексія територій, і йому невигідно "розпускати своїх мародерів, щоб не налаштовувати місцеве населення проти Росії".

"Тому поки що Кремль буде тримати в узді своїх ухарів, мародерів і бандитів, яких пригнав в Україну. Звичайно, злочини будуть, але навряд чи вони будуть такими масовими, як у Бучі", - зазначив соціолог РФ.

Разом з тим він вважає, що злочини рашистів будуть спрямовані проти українських партизанів, неугодних, тих, хто зберігає українську ідентичність.

"Що стосується того, про що все це мародерство говорить. Як відомо, переважна більшість контрактників, які зараз воюють і мародерят в Україні, найняті і залучені з бідних, навіть жебрацьких регіонів Росії, з маленьких містечок, тобто це бідні люди з низьким рівнем освіти, низьким рівнем культури, високим рівнем алкоголізму і наркоманії, які в житті не бачили нічого, крім батьків-алкоголіків і таких же друганов-хуліганів. Тому вони свої звичні "культурні" практики поширюють і на цю злочинну війну проти України", - додав Ейдман.

Війна в Україні

У Генштабі Збройних сил України раніше заявили, що Росія відправляє свої війська до північно-східних районів Херсонської області. Ворог перекидає туди велику кількість військової техніки і зброї. В українському командуванні вважають, що загарбники можуть піти в наступ в глибину території, щоб спробувати перевести ЗСУ в оборону.

Тривають бої на Донбасі. Окупанти сконцентрували свої зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Загарбники намагаються створити умови для захоплення Соледара з Бахмутом з метою відтиснення армії України від західної околиці Донецька.

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