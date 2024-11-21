Кремль підвищує ставки: удар по Дніпру був ядерним попередженням — CNN

Коротко:
- Удар по Дніпру був ядерним попередженням
- Ракета, якою РФ атакувала Дніпро, використовувалась під час холодної війни
Удар по Дніпру був ядерним попередженням, незалежно від дальності ракети. Про це заявив Фабіан Хоффманн, докторський науковий співробітник ядерного проєкту в Осло в інтерв'ю CNN.
За його словами, основна різниця між міжконтинентальною балістичною ракетою та іншими типами ракет полягає лише в значно більшій дальності. Але важливішим фактором є навантаження ракети.
Ракета, що атакувала Дніпро, несла навантаження типу MIRV — кілька бойових голівок для ударів по окремих цілях. Цей тип був розроблений під час холодної війни для доставки кількох ядерних зарядів для різних цілей.
"Можливості MIRV були пов'язані виключно з ракетами, здатними нести ядерну боєголовку, і жодна звичайна ракетна система в російському арсеналі не володіє цією технологією. Незалежно від точного радіуса дії ракети, повідомлення в будь-якому випадку залишається зосередженим на ядерній загрозі", — наголосив Гоффманн.
Удар РФ балістичною ракетою - новини за темою
Як писав Главред, вранці 21 листопада, Росія вдарила ракетами по Дніпру та його околицях. Внаслідок удару були пошкоджені підприємства та критична інфраструктура.
Повітряні сили ЗСУ припустили, що для атаки було використано міжконтинентальну балістичну ракету, яку ворог запустив з Астраханської області РФ.
Згодом телеканал CNN, посилаючись на анонімного американського чиновника повідомив, що ракета, яку Росія використала для удару по Дніпру 21 листопада, була експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, а не міжконтинентальною. За словами джерела, США знали про можливість застосування Росією експериментальної ракети. Вашингтон заздалегідь попередив Україну та інші країни про потенційну загрозу.
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