Кремль планував швидку війну: в РФ не вистачає коштів на "спецоперацію" - Жданов

У РФ не вистачає коштів на війну в Україні / Главред, УНІАН

Росії складно знаходити кошти на продовження війни в Україні. Кремль не розраховував на затяжну війну. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.uа.

Таким чином, у Росії може не залишитися коштів на продовження війни.

"Те, що говорить Росія — це треба розуміти абсолютно протилежне. Справа в тому, що чим довше затягується ця війна, тим менше можливості у РФ по її проведенню. Вони не готувалися до довготривалої війни. І той ресурс, який вони збирають, щодня стає менше", — сказав Олег Жданов.

Нагадаємо, раніше експерт Михайло Самусь розповідав про те, що насправді Росія не буде воювати в Україні 5-10 років. Він переконаний, що у армії РФ не вистачить зброї та бойового духу, щоб так довго утримувати позиції та проливати кров на українській землі.

Самусь вважає, що Росія лише маніпулює Заходом, використовуючи заяви про затяжну війну. Таким чином Путін добитися від Європи тиску на Україну, аби наша держава погодилась на "мирні умови" Кремля.

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Що відомо про контрнаступ

Нагадаємо, українські війська можуть піти у контрнаступ на південь одразу після того, як накопичать достатньо сил. Очікується, що тоді російські війська втратять свій наступальний потенціал та виснажаться.

Радник Банкової Олексій Арестович раніше зробив прогноз про те, що армія України може піти в контрнаступ на позиції військ РФ орієнтовно в середині літа, коли надійдуть достатні обсяги озброєнь від Заходу. Постачання зброї в потрібній кількості очікуються не раніше липня.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія Росії в наступному місяці не зможе проводити наступальні операції, оскільки у неї нема достатніх резервів. ЗСУ можуть піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від постачань озброєнь із Заходу.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові піти в контрнаступ, однак війська потребують термінових постачань озброєнь. Слід прибрати перевагу окупантів у озброєннях. Сили оборони України в найближчі місяці мають намір звільнити південні і східні регіони.

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