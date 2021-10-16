Масова вакцинація в обмін на скасування маскового режиму: Ляшко назвав сценарій послаблення карантину

В Україні наразі зарано говорити про скасування маскового режиму - Ляшко / Фото Reuters

Наразі влада не готова обговорювати скасування маскового режиму в Україні. В країні мало людей вакцинувалися від COVID-19, і тільки тоді, коли показник вакцинації складе 70-80%, можна буде казати про реалізацію такої ініціативи. Щеплення від коронавірусу захищає від тяжкого перебігу захворювання. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що про скасування маскового режиму наразі говорити не можна через низький рівень вакцинації в країні. Питання можна буде обговорювати, коли вакцинуються більшість українців.Читайте также"Вакцинація - це для бідних": інфекціоніст пояснив, у чому вигода щеплень від COVID-19

"У нас досить мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами. Тому давайте наздоженемо вакцинацію до 70% до 80%, далі будемо приймати рішення, чи можемо позбутися масок на обличчі, чи ні", - сказав міністр.

За його словами, коли вакцинованих від COVID-19 мало, стає непростим завданням реалізації заходів щодо скасування маскового режиму і повторної перевірки коронавірусного сертифіката.

Також глава МОЗ уточнив, що щеплення повинно захищати від середньої і важкої форми захворювання на коронавірус.

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"...І плюс вакцинований, ми говоримо, 100% захищається від середньої тяжкості і важкого перебігу.", - підкреслив Віктор Ляшко.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

На засіданні Кабінету міністрів 22 вересня було схвалено рішення про обов'язкову вакцинацію від COVID-19 в Україні. Щеплення повинні зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів і місцевих державних адміністрацій.

У МОЗ 13 жовтня заявили, що готується проект змін, який передбачає розширення категорії осіб, яким належить вакцинація в обов'язковому порядку. Йдеться про працівників сфери управління центральних органів виконавчої влади, співробітників центрів надання соціальних послуг, а також працівників підприємств критичної інфраструктури.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припустив, що в Україні буде і додаткова вакцинація від COVID-19. Йдеться про ще одне щеплення за 6-8 місяців після проходження повного прищепного курсу.