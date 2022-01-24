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Кішка врятувала від голодної смерті крихітних більчат: як відреагував господар

24 січня 2022, 13:18

Кішка наполегливо переконувала господаря піти за нею. Вона привела чоловіка до місця, де під деревом пищали ще кілька крихітних-крихітних білченят.

Білченя
Кішка врятувала від голодної смерті крихітних білчат / Facebook / ECO Halych

У США кішка принесла на ганок хазяйського будинку крихітного бельчонка. Відео інциденту було опубліковано на YouTube-каналі ViralHog.

Як видно з ролика, чотириногій було важливо - для того, щоб господарі подбали про білченя, який випав з батьківського дому

Причому господар кішки каже, що білченя був настільки маленьким, що він спочатку прийняв його за мишу, поки не розгледів звірка.

Крім того, кішка наполегливо переконувала господаря піти за нею. Вона привела чоловіка до місця, де під деревом пищали ще пара інших крихітних білченят.

Господар був до глибини душі вражений вчинком кішки. Він забрав білченят додому, доглядає за ними і розшукує маму-білку.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Львові поліцейські встигли реанімувати кішку, яка надихалася чадним газом під час пожежі

У квартирі, де сталося загоряння, мешканців на той час вдома не було. Але поліцейський раптом помітив кішку, яка перебувала в несвідомому стані.

Через полум'я він ледь дістався до неї, виніс на вулицю і передав напарниці, яка і реанімувала тварину. Зробивши масаж серця Міккі - саме так його звуть. А потім поліцейські відвезли кішку у ветеринарну клініку.

viber
кішка білка новини України
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