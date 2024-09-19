Користувачі 'Київстар' масово скаржаться на збій у мережі: що відомо

Про збої у роботі мережі повідомляють мешканці східного, північно-східного і центрального регіонів.

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Що зі звʼязком у "Київстар"? Усі подробиці / Колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Користувачі оператора "Київстар" масово скаржаться на збої мобільної мережі. Скарги на сторінку компанії надходять переважно зі східних, північно-східних і центральних регіонів країни — Дніпра, Кривого Рогу, Сум, Запоріжжя, Кропивницького, Полтавської області.

Проблеми у роботі мобільної мережі сталися вранці, 19 вересня.

Дехто з користувачів вказує, що ідеться не просто про підʼєднання до інтернету, а й про доступ до телефонного звʼязку.

відео дня

"Київстар, де звʼязок?"

"Павлоград і Кременчук — немає звʼязку"

"Що зі звʼязком? На "антені" — нуль"

"Де звʼязок? Чому немає інтернету і показує, що я у роумінгу? Харків"

На зараз пояснення від компанії немає. У коментарях у "Київстар" відповіли, що інженери вже працюють над покращенням мережі.

Що кажуть у "Київстар" - відповідь компанії

У компанії заявили про технічний збій у роботі деяких сервісів мережі.

"Фахівці "Київстар" локалізували проблему та оперативно приступили до усунення наслідків. Роботи з відновлення працездатності мережі тривають. У роботі послуг голосового звʼязку та інтернету в східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі, проте протягом 30 хвилин вони будуть усунуті", - відповіли у "Київстар".

Збій у "Київстар" - головне

У грудні 2023 року велика російська атака майже повністю поклала мережу "Київстар". Лише за два дні фахівцям вдалося налагодити телефонний зв'язок.

Британська розвідка назвала кібероперацію Кремля "однією з найруйнівніших за період повномасштабного вторгнення РФ".

Серйозно постраждала цифрова інфраструктура компанії та всієї країни, зокрема, з перебоями працювали сирени повітряної тривоги, банки та банкомати з терміналами.

За повідомленням фахівців СБУ, хакери країни-агресорки перебували у системі "Київстар" щонайменше з травня 2023 року. Серед іншого, у Службі безпеки розглядали допомогу ворогові зсередини, тобто роботу інсайдера, який мав обмежений доступ до даних компанії.

Що відомо про "Київстар"? ПрАТ "Київстар" — телекомунікаційна компанія в Україні, надає послуги зв'язку та передачі даних на основі мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G в Україні. 12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар".

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