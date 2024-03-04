Кораблі РФ ховаються: у ВМС назвали потужну зброю, яка змінила ситуацію в морі

Побачити російські кораблі навіть на південь від Криму чи по центральній частині Чорного моря – вже велика рідкість, сказав Дмитро Плетенчук.

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Українські морські дрони витіснили окупантів з Чорного моря / Колаж: Главред, фото: СБУ, twitter.com/Osinttechnical

Ситуація в морі зазнала кардинальних змін завдяки роботі українських морських дронів. Російські окупанти вже не відчувають себе вільно в Чорному морі. Про це розповів речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Побачити їх навіть на південь від Криму чи по центральній частині Чорного моря – вже велика рідкість. Тому так, ситуація змінилася, розклад змінився саме завдяки роботі українських морських дронів, мабуть, у першу чергу", - наголосив Плетенчук.

За його словами, окупанти досить вільно діяли в окремих частинах Чорного моря, зокрема, на заході та південному заході. На початку великої війни їх присутність фіксувалася ближче до українських берегів, особливо на північному заход. Проте морські дрони українського виробництва кардинально змінили ситуацію.

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Інфографіка: Главред

Чорномо́рський флот Росі́ї Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу. Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ. До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів. За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

Ліквідація Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, 14 лютого ГУР вдалося знищили великий російський десантний корабель "Цезар Куніков". Його атакували ударними морськими дронами Magura V5 поблизу берегів тимчасово окупованого Криму.

Також в ніч на 26 грудня 2023 року авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Новочеркаськ". Корабель перебував у порту окупованої Феодосії.

Як повідомляв Главред, 10 листопада у Криму потонули малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ "Акула" і "Серна". Їх атакували українські надводні ударні дрони.

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