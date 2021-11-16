Конфлікт на кордоні з Білоруссю: у ЗСУ попередили про ризики нової "гарячої точки"

Армія Білорусі / Reuters

Білорусь і Росія, в ході спільних навчань, можуть влаштувати провокації на кордоні України, заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

В інтерв'ю BBC News Україна він не виключив найближчим часом подальшу інформаційну конфронтацію Білорусі та України, яка відбуватиметься за вказівкою з Москви.

Генерал-лейтенант попередив, що в найближчій перспективі це може мати загрозу "реальних провокацій на кордоні під час подальших спільних навчань".

"Основною небезпекою таких навчань є створення штучних або інспірованих конфліктів на українсько-білоруському кордоні. Іншим небезпечним фактором слід вважати імітацію або демонстрацію повернення російських підрозділів в пункти постійної дислокації після завершення навчань і приховане створення угруповань військ на території Білорусі", - підкреслив український офіцер.

Він також звернув увагу на те, що Росія рішуче налаштована перетворити білоруську територію на свою військову базу.

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Наєв додав, що останні події свідчать на готовність керівництва Білорусі йти на поступки Москві з важливих для Росії питань в обмін на економічні преференції та утримання влади.

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Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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