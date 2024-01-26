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Кінець війни в 2024 році: в Раді дали тривожний прогноз про хід бойових дій

Юрій Берендій
26 січня 2024, 19:28
Яременко зазначив, що україні повинні бути готовими до того, що війна буде продовжуватись, а також робити все можливе для скорішої перемоги над ворогом.
Кінець війни в 2024 році: в Раді дали тривожний прогноз про хід бойових дій
В Раді розповіли про те, чи закінчиться війна в 2024 році / Колаж Главред, фото: УНІАН, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

За словами народного депутата України, дипломата Богдана Яременка, війна Росії проти України не закінчиться у 2024 році. Про це він розповів під час чату на Главреді. Він також зазначив, що Україна поверне під свій контроль всі окуповані території та вийде на кордони 1991 року, однак це станеться не в 2024 році.

"Дуже не люблю фразу "ким воювати": хоча вона правильна за своєю суттю, але зовсім не правильна за формою. У нас є мільйонна армія. Вона скрипить, бо є проблеми із забезпеченням і поповненням. Два роки воювати без ротацій і відпочинку неймовірно важко, тим більше, втрати теж серйозні. Людей увесь час потрібно вчити, готувати нових і так далі", - вказує нардеп.

Яременко підкреслює, що ми ще далекі від того, щоб стверджувати, що в нас немає кадрів.

"Антимобілізаційна хвиля, яка піднялася, показала поки що нездатність влади якось це подолати. Але це питання найближчих кількох місяців. Це зовсім не програна ситуація. У нас є армія, і вона воює, причому успішно. Вона зла, вона підготовлена, вона з кожним днем все краще забезпечується", - наголошує дипломат.

Він також вказує на те, що перемогу ми здобудемо не лише мріючи про мир, але й активно працюючи для досягнення перемоги і знаходячи для цього ресурси. Це означає, що кожен з нас повинен бути готовий пожертвувати практично всім для досягнення цієї мети.

"Коли ми доведемо себе до такого ментального стану, ми почнемо більше бачити майбутнє. Поки що це майбутнє в тому, що ми перемелюємо російські збройні сили. Це важко, це кровопролитне заняття, це ментально дуже складно. Бачу, як втомлюються мої друзі, в якому вони стані. Але ніхто з них не кидає війну і фронт", - зазначає Яременко.

Дивіться відео, в якому Богдан Яременко розповів, чи повернеться Україна до кордонів 1991 року:

Депутат підкреслює, що ми повинні бути готові до того, що війна буде продовжуватись. Він додав, що хоча ситуація не буде постійно такою важкою, як зараз, характер конфлікту буде змінюватися, оскільки ми отримуємо різноманітне озброєння. Крім того, важливими та перспективними є останні угоди з Британією, де обговорюються високоточні збройні системи.

"Британія - як локомотив, який пробиває ставлення Заходу в різних питаннях забезпечення України. Далекобійні системи нам потрібні, щоб змінювати суспільні настрої в Росії, знищувати можливості росіян забезпечувати їхні збройні сили, які воюють на нашій території, тощо. Це дуже суттєво може змінити характер війни", - додає нардеп.

Також, він робить висновок, що авіація може вплинути на хід війни. Внаслідок цього може змінитися і наша здатність забезпечувати діяльність морських портів.

"Нам буде складно і важко, але це не означає, що проблеми наростають у геометричній прогресії, адже є й позитивні зміни в тому, що відбувається на фронті. Утім, ситуація на фронті не дозволяє мені сьогодні зробити висновок, що 2024 рік буде останнім роком війни. Останній рік буде тоді, коли ми переможемо", - резюмував народний депутат України Богдан Яременко.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом останніх двох місяців на Лиманському напрямку ворог активізувався, атакуючи українські позиції з великою кількістю живої сили та техніки, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади Сергій Дібров.

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати місто Авдіївка на Донеччині. Лише за минулу добу росіяни здійснили 80 авіабомбових ударів по місту, крім того, було проведено 50-60 масованих обстрілів із застосуванням артилерії. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

У місті Авдіївка на Донеччині російським окупантам вдалося прорвати оборону ЗСУ і захопити кілька опорних пунктів.

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