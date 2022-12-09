'Компроміс з дияволом': в ОП жорстко відповіли на заяву Путіна про війну з Україною

Володимир Путін не шкодує, що почав геноцид України, а шкодує, що не почав раніше, підкреслив Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк відповів на цинічну заяву Володимира Путіна / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву президента країни-агресора Володимира Путіна, який пошкодував, що не почав раніше війну з Україною.

"Путін не шкодує, що почав геноцид України, а шкодує, що не почав раніше", - написав він у Twitter.

Радник глави ОП впевнений в тому, що ця заява президента РФ є "хорошим нагадуванням всім фанатам компромісу з дияволом, з ким вони мають справу".

"Росії доведеться навчитися поважати міжнародне право і прийняти реалії "на землі". Вони будуть відповідати її кордонам в 1991 році", - додав Подоляк.

Скандальна заява Путіна

Раніше Путін зізнався, що планував здійснити збройне вторгнення в Україну ще раніше, і пояснив, чому" відклав " це злочинне рішення.

Про це директор РФ сказав під час прес-конференції в Киргизстані в п'ятницю, 9 грудня. Він розповів, нібито "сподівався на Мінські домовленості".

"Росія повинна була раніше починати" операцію "в Україні, але розраховувала домовитися в рамках" Мінська-2", – сказав російський диктатор.

Нагадаємо, під час цієї прес-конференції Путін зробив нову заяву про криваву війну, розв'язаної проти України. На тлі оглушливих провалів російських окупантів в Україні господар Кремля спробував переконати в тому, що війна, яку він сором'язливо називає "спеціальною військовою операцією", нібито йде за планом.

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