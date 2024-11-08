Комбрига РФ добили дронами: ЗСУ знищили російського генерала-"м'ясника"

Павло Клименко влаштовував "м'ясні штурми", попутно заробляючи гроші на війні.

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ЗСУ знищили російського генерал-майора Павла Клименка / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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На фронті ліквідували генерал-майора РФ Клименка

Комбрига РФ знищено під час атаки дронів

В Україні знищили російського генерал-майора Павла Клименка, який командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою армії країни-окупанта РФ.

"Важливим історіям" вдалося засвідчити особи його сестер, які залишили коментарі до посту в пабліку "Донбас - серце Росії". Пізніше цей пост було видалено. Сестра генерала Катерина Клименко підтвердила інформацію про його загибель виданню Astra.

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Про знищеного російського генерала повідомляли до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли він служив в анексованому Криму. У травні 2024 року він отримав звання генерал-майора.

Раніше видання Astra опублікувало розслідування про те, що командири цієї бригади тортурами примушують підлеглих іти в "м'ясні штурми", попутно заробляючи гроші на війні Росії та України.

Саме там до смерті закатували "воєнкора" і пропагандиста Рассела Бентлі. Щоб приховати сліди злочину, тіло Бентлі підірвали.

У Петровській шахті, як з'ясували журналісти, російських військових катували за відмову йти на смертельні штурми і з метою вимагання зарплат і виплат за поранення.

Подробиці ліквідації російського генерала-"м'ясника"

Зі свого боку Telegram-канал "Досье шпиона" публікує документ з обставинами загибелі Клименка в окупованій Донецькій області. У ньому йдеться, що 6 листопада о 19:30 генерал "у районі блокпоста населеного пункту Красногорівка під час переміщення з групою на мотоциклах зазнав вогневого впливу з боку противника із застосуванням FPV-дронів (камікадзе)".

FPV-дрон - що це таке FPV-дрон — вид безпілотних літальних апаратів, керування якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини чи пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія. Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу. Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України та багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою та порівнюють їхнє застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до їхньої появи можливості завдання високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, застосовуваних точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами. І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони. У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виготовляють щонайменше три державні заводи. У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", яка має на меті навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дозволяє пройти онлайн-навчання, обрати вид дрона та передати його на випробування. Там само можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

Унаслідок цього Клименко дістав поранення, його госпіталізували в міську лікарню № 14 Петровського району Донецька, надали першу допомогу, перевели в реанімацію, але він не вижив. Попередній діагноз: "мінно-вибухова травма, тупа травма голови, закритий перелом лівої тім'яної кістки, рвана рана потиличної тім'яної ділянки зліва, закритий перелом правої стегнової кістки".

/ t.me/dosye_shpiona

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Як повідомляв Главред, ЗСУ знищили підполковника окупантів - комбата морпіхів РФ. Підполковник Олександр Горін командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти.

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