НАТО скликає надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на тлі російських обстрілів

Прохання України про позачергове засідання Ради Україна-НАТО підтримали.

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НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офис Президента

У відповідь на інтенсивні атаки російських сил на українські міста відбудеться надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у X (Twitter).

"НАТО підтримало прохання України про позачергове засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані авіаудари Росії", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, однією з ключових тем обговорення буде посилення протиповітряної оборони країни. Він зауважив, що це є важливим знаком "євроатлантичної єдності перед обличчям ескалації російського терору".

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Масовані атаки Росії по Україні

Нагадаємо, в ніч на 29 грудня російські війська вдарили по Україні випустивши 36 дронів "Шахед" та 122 ракети. Ця атака обійшлася Росії в 1,273 млрд доларів. Звіт Повітряних сил ЗСУ підрахував 158 цілей, серед яких гіперзвукові ракети, крилаті ракети та інші засоби знищення.

Як повыдомляв Главред, вранці 2 січня Україна зазнала масштабної ракетної атаки, здійсненої Росією. Київ був атакували ракетами, а також безпілотниками. Глава Київської міської військової адміністрації повідомив, що тривалість повітряної тривоги становила близько 6 годин.

Також окупанти 2 січня здійснили ракетну атаку на Харків. Одна з ракет потрапила поруч із житловим будинком, що спричинило пошкодження.

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