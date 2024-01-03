УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

НАТО скликає надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на тлі російських обстрілів

Руслана Заклінська
3 січня 2024, 21:35
Прохання України про позачергове засідання Ради Україна-НАТО підтримали.
НАТО скликає надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на тлі російських обстрілів
НАТО підтримало запит України на надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офис Президента

У відповідь на інтенсивні атаки російських сил на українські міста відбудеться надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у X (Twitter).

"НАТО підтримало прохання України про позачергове засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані авіаудари Росії", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, однією з ключових тем обговорення буде посилення протиповітряної оборони країни. Він зауважив, що це є важливим знаком "євроатлантичної єдності перед обличчям ескалації російського терору".

відео дня

Масовані атаки Росії по Україні

Нагадаємо, в ніч на 29 грудня російські війська вдарили по Україні випустивши 36 дронів "Шахед" та 122 ракети. Ця атака обійшлася Росії в 1,273 млрд доларів. Звіт Повітряних сил ЗСУ підрахував 158 цілей, серед яких гіперзвукові ракети, крилаті ракети та інші засоби знищення.

Як повыдомляв Главред, вранці 2 січня Україна зазнала масштабної ракетної атаки, здійсненої Росією. Київ був атакували ракетами, а також безпілотниками. Глава Київської міської військової адміністрації повідомив, що тривалість повітряної тривоги становила близько 6 годин.

Також окупанти 2 січня здійснили ракетну атаку на Харків. Одна з ракет потрапила поруч із житловим будинком, що спричинило пошкодження.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
НАТО Дмитро Кулеба новини України війна Росії та України Рада Україна-НАТО
Реклама

Головне за день

НАТО скликає надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на тлі російських обстрілів

НАТО скликає надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на тлі російських обстрілів

21:35 Світ
Перші кроки на рідній землі та дзвінки рідним: зворушливе відео з моментом прибуття військових

Перші кроки на рідній землі та дзвінки рідним: зворушливе відео з моментом прибуття військових

21:35 Україна
РФ готова атакувати енергетику у -16: в "Укренерго" розповіли про віялові відключення

РФ готова атакувати енергетику у -16: в "Укренерго" розповіли про віялові відключення

19:36 Україна
Всі головні новини

Популярне

Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек 81243

Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек

РФ стягнула резерви й пішла на захоплення великого міста: генерал назвав напрямок 76047

РФ стягнула резерви й пішла на захоплення великого міста: генерал назвав напрямок

Знищення ТУ-95 та ТУ-22 над територією Росії: експерт назвав єдиний варіант 60748

Знищення ТУ-95 та ТУ-22 над територією Росії: експерт назвав єдиний варіант

Це стосується всієї України : що може статися в найближчі 2 тижні - прогноз 17176

"Це стосується всієї України": що може статися в найближчі 2 тижні - прогноз

Останні новини

21:48

Комбінованим ударом по Україні РФ переслідувала одну ціль, це частина стратегії - ЗМІ

21:35

НАТО скликає надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на тлі російських обстрілів

21:35

Перші кроки на рідній землі та дзвінки рідним: зворушливе відео з моментом прибуття військовихФотоВідео

21:00

"Україна не повинна нічого боятися": Кулеба оцінив ризики президентства Трампа

20:59

Для чого прати рушники із оцтом: результат вас вразитьВідео

Росія тероризує Україну "Кинджалами" та робить ставку на виснаження "Patriot" - МельникРосія тероризує Україну "Кинджалами" та робить ставку на виснаження "Patriot" - Мельник
20:57

У Франції прокоментували "обстріл" Бєлгорода: Медведєв лютує

20:09

"Не короткострокове завдання": коли Україна отримає F-16 - Defense Express

20:00

4 знака зодіаку зірвуть куш в січні: хто ці щасливчикиВідео

19:55

"До 1000 ракет": НАТО відповість на масовану повітряну атаку РФ по Україні

Реклама
19:36

РФ готова атакувати енергетику у -16: в "Укренерго" розповіли про віялові відключення

19:29

Засипле снігом та заллє дощами: де вріже -8, а де потеплішає до +13

19:21

Що чекає в майбутньому, якщо свербить ніс: прикмети, які варто знати

19:10

Яка виникла величезна помилка в УкраїніПогляд

19:08

Одне рішення може врятувати світ від Третьої світової війни – Маломуж

19:06

39-річна учасниця Холостяка-12 чекає на дитину: Варлей похвалилася животикомВідео

19:01

Місячний календар 4 січня 2024 року: чому варто тримати при собі іронічні жарти

18:59

ЗСУ просунулись вперед на двох напрямках: окупанти в істериці

18:31

Чи існує загроза повторного наступу Росії на Чернігів та Київ: відповідь експерта

18:20

Плакали та обіймалися: з російського полону повернулися 230 українських військовихФотоВідео

18:15

Кому пощастить у 2024 році: для 3 знаків зодіаку цей рік стане найкращим у житті

Реклама
18:04

Коханка Путіна Кабаєва була на "голій" вечірці Івлєєвої: що буде з гімнасткою

18:00

Жовті плями зникнуть за хвилину: чим потрібно полити підвіконня

17:57

RUSI: війна в Україні не у "глухому куті", ЗСУ не можна зупинятися на полі бою у 2024-му

17:56

Як варити глінтвейн на вині: нюанси від справжніх професіоналів

17:34

Лише люди з високим IQ здатні знайти полуницю серед кавунів: весела оптична ілюзія

17:31

Знадобиться мило і дзеркало: як визначити жорсткість води вдома

17:20

Розмінування Чорного моря: ВМС України озвучили терміни

17:12

"Розвідка потужна": полковник розкрив підготовку нового ракетного теракту РФ по Україні

16:47

Наслідок роботи ЗСУ: у ВМС сказали, чому РФ не била ракетами з флоту під час останніх атак

16:40

Ворог почав наступ на новому напрямку: аналітик оцінив ситуацію під Авдіївкою

16:30

"Кинджали" в дефіциті: Коваленко розповів, коли РФ може повторити ракетний удар

16:23

Скільки можна цитрусових в день: кількість, яка може нашкодити

16:21

Телеканал "1+1 Україна" став абсолютним лідером перегляду у новорічні дні

16:11

У Туска закликали передати Україні далекобійні ракети: Захарова істерить про удари

15:56

Залужний перед війною кілька разів їздив до Чехії: чиновник розкрив, про що домовлялись

15:53

Партія "Єдина Росія" активізувала набір до власної ПВК: що пропонують росіянам

15:51

Це дуже смачно: шикарна і найшвидша закуска від якої всі в захватіВідео

15:19

Не божевільні, а гурмани: для чого люди додають яєчну шкаралупу в каву

15:18

Це не можна робити 4 січня, щоб не втратити здоров'я: важливі прикмети і заборони

14:59

Кому категорично не можна їсти яйця: лікарі дали остаточну відповідь

Реклама
14:59

Гроші на пенсії поки будуть, але проблеми з'являться в іншому: чим загрожує зупинка допомоги ЄС

14:59

Філіп Кіркоров зробив величезне моторошне татуювання на видному місці

14:48

Обмежень немає: експерт пояснив, чим Україна може бити по території РФ

14:40

Латвія зміцнює військову оборону на кордонах з РФ та Білоруссю: що відбувається

14:31

Чим небезпечна ракета Кинджал: головні особливості зброї

14:31

Вдарить -20 і повалить сніг: коли в Україні сильно похолодає

14:28

"Притягне великі гроші": де в будинку краще поставити грошове деревоВідео

14:17

Удари по енергетичній інфраструктурі: в ЗСУ попередили про загрозу і назвали дату

13:54

Як онук зі старезним дідом: молодиця путінста Петросяна показала обличчя сина

13:43

Нова тактика ракетних ударів: у британській розвідці назвали цілі РФ в Україні

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюрМода 2023
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти