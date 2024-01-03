НАТО скликає надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на тлі російських обстрілів

У відповідь на інтенсивні атаки російських сил на українські міста відбудеться надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у X (Twitter).
"НАТО підтримало прохання України про позачергове засідання Ради Україна-НАТО у відповідь на масовані авіаудари Росії", - зазначив глава МЗС.
За словами Кулеби, однією з ключових тем обговорення буде посилення протиповітряної оборони країни. Він зауважив, що це є важливим знаком "євроатлантичної єдності перед обличчям ескалації російського терору".
Масовані атаки Росії по Україні
Нагадаємо, в ніч на 29 грудня російські війська вдарили по Україні випустивши 36 дронів "Шахед" та 122 ракети. Ця атака обійшлася Росії в 1,273 млрд доларів. Звіт Повітряних сил ЗСУ підрахував 158 цілей, серед яких гіперзвукові ракети, крилаті ракети та інші засоби знищення.
Як повыдомляв Главред, вранці 2 січня Україна зазнала масштабної ракетної атаки, здійсненої Росією. Київ був атакували ракетами, а також безпілотниками. Глава Київської міської військової адміністрації повідомив, що тривалість повітряної тривоги становила близько 6 годин.
Також окупанти 2 січня здійснили ракетну атаку на Харків. Одна з ракет потрапила поруч із житловим будинком, що спричинило пошкодження.
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