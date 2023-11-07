Кількість втрат різко зросла: в ЗСУ повідомили про наслідки штурму Авдіївки

Росіяни на Таврійському напрямку починають відмовлятися йти в атаку. В ОСУВ "Таврія" зазначили, що кількість втрат противникав живій силі почала рости.

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В ЗСУ повідомили про наслідки штурму Авдіївки / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

В районі Авдіївки, а також на Таврійському напрямку, відзначається збільшення загальних втрат противника в живій силі. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Минулої доби втрати ворога склали 583 особи. Це наслідок того, що російське керівництво продовжує гнати вперед легку піхоту, майже не прикриваючи її технікою", — розповів Олександр Штупун

На Авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби наступу в районах Степового, Авдіївки, Тоненького і Первомайського. Збройні сили оборони відбили 13 атак. Ворожа авіація діє в цьому регіоні досить активно, зокрема, було зафіксовано 10 авіаударів біля Авдіївки.

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"Серед невеликих підрозділів окупантів трапляються випадки відмови йти в наступ. Це ті, яким пощастило якимось чином вижити в попередніх атаках", — говорить речник.

Також 13 спроб штурмових дій було відбито в Мар’їнці, ворог зазнав втрат та відступив. Щодо Шахтарського напрямку, ворог безуспішно намагався провести штурм у районі Старомайорського.

На Запорізькому напрямку стан ситуації відносно спокійний. Ворог обстріляв понад 15 населених пунктів, включаючи Гуляйполе, Чарівне та Оріхів.

"В цілому минулої доби наші воїни на Таврійському напрямку знищили 31 одиницю військової техніки, зокрема 1 танк та 7 артсистем. Серед них 2 далекобійний самохідних гармати 2С19 "МСТА-С". Окрім того, українські воїни знищили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок", яку ворог намагається підігнати до передньої лінії", - резюмував полковник Штупун.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни готуються до третьої хвилі штурмів Авдіївки та масово переміщують резерви. Місто страждає від руйнувань, спричинених фугасними авіабомбами. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Пізніше він зазначив, що російські війська вже підготовані до третьої хвилі штурму міста Авдіївка в Донецькій області. Однак погані погодні умови не дозволяють їм використовувати техніку.

Водночас, як повідомляє журналіст Юрій Бутусов, окупанти з Російської Федерації прорвали лінію залізниці поблизу села Степове та розпочали атаку на саме село на півночі від Авдіївки. Важливо відзначити, що російська піхота закріпилась позаду залізниці і готується розширити свої позиції для майбутньої атаки на Авдіївський коксохімічний завод.

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