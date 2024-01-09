Коли в Україні почнуть відключати світло: в енергетичному комітеті дали відповідь

У ВРУ розповіли, чи будуть в Україні відключення світла у 2024 році.

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Коли в Україні почнуть відключати світло / колаж: Главред, фото: УНІАН

Значне зниження температури в Україні може призвести до відключення електроенергії. Українців про це попереджали заздалегідь. Однак чи будуть вони і як скоро це може статися, розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус В ефірі телемарафону, повідомляє ТСН.

Він заявив, що ймовірність введення графіків відключень світла через похолодання в Україні як і раніше зберігається, проте вона досить низька.

За словами Геруса, ця ймовірність залежить від ракетних атак по українській енергосистемі, тому виключати її поки не виходить.

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"Повністю виключати таке неможливо. Якщо буде масована атака, коли будуть десятки ракет різного типу і дронів летіти по наших енергетичних об'єктах, то якась ймовірність цього існує. Але ми бачимо, що сьогодні майже середина січня і ми обходимося без цього" - повідомив Андрій Герус.

Також він пояснив, що російським загарбникам в будь-якому випадку вже не вдасться так просто вразити енергетичні об'єкти України, як це було, наприклад, в минулому сезоні.

"У нас є певний запас міцності, є певні запаси обладнання", - резюмував він.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, ракетні удари Росії по Україні 29 грудня призвели до пошкодження енергетичної інфраструктури. У Київській, Дніпропетровській, Харківській та інших областях в деяких населених пунктах фіксувалися відключення світла.

Також вранці 2 січня в Києві гриміли вибухи. Голова Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу сил ППО. Тоді мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що частина об'єктів і житлових приміщень в декількох районах столиці знеструмлені і позбавлені подачі води.

Крім іншого, через наслідки масованої ракетної атаки країни-агресора РФ на початку січня, були пошкодження в мережах "Укренерго" і обленерго в Києві та області. В результаті цього знеструмлені були понад 250 тисяч споживачів.

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