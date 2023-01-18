Летіли до Харкова в терміновому порядку: названо імена всіх загиблих пасажирів і пілотів в Броварах

За словами Тимошка, він вчора та сьогодні розмовляв з тими, хто був на борту вертольота.

Монастирський, Єнін, Бровари / Магнолія ТФ, РБК-Україна, МВС

Загиблий під час катастрофи в Броварах глава МВС України Денис Монастирський повинен був відвідати Харків.

"Сьогодні я повинен був зустріти, повинен потиснути руки, повинен... побачити не тільки керівників, ні, - друзів, яких поважав, яких чекав", - розповів у Facebook начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

За словами Тимошка, він вчора і сьогодні розмовляв з тими, хто був на борту вертольота.

"Говорив вчора, сьогодні, з усіма, хто був на борту, поговорив і поїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити! Непоправна втрата! Є люди, після відходу яких залишається порожнеча! Рідні, близькі, тримайтеся! Вони точно цього б хотіли!",- додав він.

Імена всіх загиблих в кататсрофі в Броварах

Стали відомі імена загиблих, які були на борту вертольота, що розбився в Броварах. За даними МВС,

Денис Монастирський - міністр внутрішніх справ,

Євген Єнін - перший заступник міністра внутрішніх справ,

Юрій Лубкович - держсекретар МВС,

Олександр Василенко - член екіпажу,

Костянтин Коваленко - член екіпажу,

Іван Касьянов - член екіпажу,

Тетяна Шутяк - помічниця глави МВС,

Михайло Павлушко - керівник охорони міністра,

Микола Анацький - фотограф.

Падіння вертольота в Броварах 18 січня

18 січня, в Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав вертоліт. Спалахнула пожежа. В саду перебували діти і співробітники закладу.

Пізніше стало відомо, що в результаті аварії вертольота в Броварах загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, а також держсекретар Юрій Лубкович.

Монастирський вирушав на вертольоті у відрядження. Мета - робоча поїздка в одну з гарячих точок на війні Росії проти України.

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