Летіли до Харкова в терміновому порядку: названо імена всіх загиблих пасажирів і пілотів в Броварах

Загиблий під час катастрофи в Броварах глава МВС України Денис Монастирський повинен був відвідати Харків.
"Сьогодні я повинен був зустріти, повинен потиснути руки, повинен... побачити не тільки керівників, ні, - друзів, яких поважав, яких чекав", - розповів у Facebook начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.
За словами Тимошка, він вчора і сьогодні розмовляв з тими, хто був на борту вертольота.
"Говорив вчора, сьогодні, з усіма, хто був на борту, поговорив і поїхав зустрічати, зустрічав. Неможливо передати словами, неможливо просто повірити! Непоправна втрата! Є люди, після відходу яких залишається порожнеча! Рідні, близькі, тримайтеся! Вони точно цього б хотіли!",- додав він.
Імена всіх загиблих в кататсрофі в Броварах
Стали відомі імена загиблих, які були на борту вертольота, що розбився в Броварах. За даними МВС,
- Денис Монастирський - міністр внутрішніх справ,
- Євген Єнін - перший заступник міністра внутрішніх справ,
- Юрій Лубкович - держсекретар МВС,
- Олександр Василенко - член екіпажу,
- Костянтин Коваленко - член екіпажу,
- Іван Касьянов - член екіпажу,
- Тетяна Шутяк - помічниця глави МВС,
- Михайло Павлушко - керівник охорони міністра,
- Микола Анацький - фотограф.
Падіння вертольота в Броварах 18 січня
18 січня, в Броварах Київської області біля дитячого садка, в якому були діти, впав вертоліт. Спалахнула пожежа. В саду перебували діти і співробітники закладу.
Пізніше стало відомо, що в результаті аварії вертольота в Броварах загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, а також держсекретар Юрій Лубкович.
Монастирський вирушав на вертольоті у відрядження. Мета - робоча поїздка в одну з гарячих точок на війні Росії проти України.
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