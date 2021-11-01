Локдаун у Києві: Кличко попередив про рейди в транспорті та ТРЦ

У Києві посилили карантин / УНІАН

У Києві з понеділка, 1 листопада, посилили обмеження через перехід столиці до червоної зони карантину.

Мер Віталій Кличко розповів про те, як працюватиме локдаун у столиці і кого він торкнеться. Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, локдаун в столиці відноситься до тих людей, які не вакциновані.

"Тобто, відвідування торгових центрів, ресторанів, кафе, салонів і так далі — будь ласка, але тільки якщо ви вакциновані. Все продовжує працювати, в тому числі і транспорт, але якщо ви не вакциновані, ви повинні самоізолюватися і максимально обмежити контакти. Сьогодні локдаун працює тільки для невакцинованих людей", - пояснив столичний градоначальник.

За його словами, в Києві перевірки проходитимуть вибірково, а учасники спеціальних рейдів контролюватимуть наявність вакцини — або сертифікат в Дії, або ПЛР-тест.

"Якщо будуть порушення, то власник торгового центру або приватного бізнесу, де будуть виявлені такі випадки, буде оштрафований. Неможливо поставити наряд поліції біля кожного автобуса, кожного закладу і в кожному ТЦ. Буде вибірково проходити контроль", - додав Кличко.

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Київ у "червоній зоні" карантину

Нагадаємо, з півночі понеділка, 1 листопада, Київ офіційно перейшов до Червоної зони карантину. Відсьогодні у столиці почнуть діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян. Точна дата, коли Київ вийде з червоної зони, поки що невідома.