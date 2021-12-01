Київ застряг у заторах через снігопад: які вулиці краще оминати

Низку вулиць у Києві краще оминати – там затори через сніг і мітинги / УНИАН

Через сніг, який випав в ніч на 1 грудня, у столиці України автомобілі застрягли у заторах. Рух транспорту ускладнений із самого ранку.

Згідно з даними онлайнсервісу Google Maps, у центрі міста найбільше скупчення автомобілів спостерігається на Набережному шосе, вул. Набережно-Хрещатицькій, бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги.

Також на правому березі є затори на Повітрофлотському проспекті, Голосіївському проспекті, проспекті Лобановського, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Любомира Гузара, вулиці Скляренка, проспекті Степана Бандери.

На лівому березі затори скували Броварський проспект, проспекти Юрія Гагаріна, Миколи Бажана, Визволителів, Соборності.

Крім цього, автомобілі скупчилися на мості Патона, Північному і Дарницькому мостах. Там ускладнений рух в напрямку правого берега.

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читайте такожУкраїну завалить снігом у грудні: названо датиРух транспорту у Києві може бути ускладнений не лише через затори – у зв’язку з запланованими масовими акціями біля Верховної Ради поліція перекриває центр міста, повідомляється на сайті Патрульної поліції столиці. Правоохоронці планують упродовж дня обмежити рух транспорту на наступних вулицях:

вул. Хрещатик;

вул. Михайлівській;

вул. Шовковичній;

вул. Лютеранській;

вул. Круглоуніверситетській;

вул. Архітектора Городецького;

вул. Заньковецької;

вул. Садовій;

вул. Інститутській;

вул. Липській.

На яких вулицях Києва можуть обмежити рух 1 грудня через мітинги / Патрульна поліція Києва

Біля стін ВР очікуються одразу декілька мітингів, зокрема, протест прихильників громадського руху "Save ФОП". Біля стін ради уже зібралися сотні людей. О 10:00 перед депутатами виступить президент Володимир Зеленський. Він звітуватиме про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Нагадаємо, перший сніг випав у Києві ввечері 23 листопада. Через це на головних магістралях столиці утворилися затори. Рух ускладнився також через низку ДТП.

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