Кілометрові затори і сотні аварій: Київ потонув у снігу

Погода в Києві завтра, 24 листопада, буде холодною, очікується мокрий сніг.
У Києві ввечері, 23 листопада, випав перший сніг, через що на головних магістралях столиці утворилися затори.
Станом на 19:30 рух ускладнений, в тому числі, через декілька ДТП, свідчать дані сервісу Google Maps.
Зокрема, традиційно для вечора у заторах стоїть центр Києва:
- проспект Перемоги,
- вулиці Довженка,
- Гетьмана та Чоколівський бульвар,
- бульвар Шевченка,
- проспект Бандери до північного мосту,
- Набережне і Наддніпрянське шосе,
- Набережно-Рибальська вулиця,
- бульвар Дружби Народів,
- окремі ділянки Окружної дороги.
На лівобережній частині серйозні затори утворилися в районі Дарницької площі та на Харківському шосе.
Що буде з погодою в Києві 24 листопада
Погода в Києві завтра, 24 листопада, буде холодною, очікується мокрий сніг. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах, повідомляється в Telegram патрульної поліції Києва.
"За даними Укргідрометцентру, 24 листопада в Києві очікуються опади мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Водії, будьте уважні за кермом, стежте за дорожньою обстановкою і дотримуйтесь правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.
Також водіїв закликають змінити шини на своєму авто на зимові, а пішоходів - використовувати світловідбиваючі елементи.
Читайте також:
- В Україну мчить снігопад і різке похолодання
- Ожеледь, снігопад і мороз: в Україну йде небезпечний антициклон
- Зима в Україні буде теплою, але без снігопадів і морозу не обійдеться-синоптик