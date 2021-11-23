Кілометрові затори і сотні аварій: Київ потонув у снігу

У Києві ввечері, 23 листопада, випав перший сніг, через що на головних магістралях столиці утворилися затори.

Станом на 19:30 рух ускладнений, в тому числі, через декілька ДТП, свідчать дані сервісу Google Maps.

Зокрема, традиційно для вечора у заторах стоїть центр Києва:

проспект Перемоги,

вулиці Довженка,

Гетьмана та Чоколівський бульвар,

бульвар Шевченка,

проспект Бандери до північного мосту,

Набережне і Наддніпрянське шосе,

Набережно-Рибальська вулиця,

бульвар Дружби Народів,

окремі ділянки Окружної дороги.

На лівобережній частині серйозні затори утворилися в районі Дарницької площі та на Харківському шосе.

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Що буде з погодою в Києві 24 листопада

Погода в Києві завтра, 24 листопада, буде холодною, очікується мокрий сніг. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах, повідомляється в Telegram патрульної поліції Києва.

"За даними Укргідрометцентру, 24 листопада в Києві очікуються опади мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Водії, будьте уважні за кермом, стежте за дорожньою обстановкою і дотримуйтесь правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Також водіїв закликають змінити шини на своєму авто на зимові, а пішоходів - використовувати світловідбиваючі елементи.

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