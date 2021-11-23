УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кілометрові затори і сотні аварій: Київ потонув у снігу

23 листопада 2021, 19:52

Погода в Києві завтра, 24 листопада, буде холодною, очікується мокрий сніг.

  • Снег в Киеве
    Снег в Киеве Reuters, соцсети
  • Снег в Киеве
    Снег в Киеве Reuters, соцсети
  • Снег в Киеве
    Снег в Киеве Reuters, соцсети
  • Снег в Киеве
    Снег в Киеве Reuters, соцсети

У Києві ввечері, 23 листопада, випав перший сніг, через що на головних магістралях столиці утворилися затори.

Станом на 19:30 рух ускладнений, в тому числі, через декілька ДТП, свідчать дані сервісу Google Maps.

Зокрема, традиційно для вечора у заторах стоїть центр Києва:

  • проспект Перемоги,
  • вулиці Довженка,
  • Гетьмана та Чоколівський бульвар,
  • бульвар Шевченка,
  • проспект Бандери до північного мосту,
  • Набережне і Наддніпрянське шосе,
  • Набережно-Рибальська вулиця,
  • бульвар Дружби Народів,
  • окремі ділянки Окружної дороги.

На лівобережній частині серйозні затори утворилися в районі Дарницької площі та на Харківському шосе.

Реклама
false

Що буде з погодою в Києві 24 листопада

Погода в Києві завтра, 24 листопада, буде холодною, очікується мокрий сніг. Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах, повідомляється в Telegram патрульної поліції Києва.

"За даними Укргідрометцентру, 24 листопада в Києві очікуються опади мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Водії, будьте уважні за кермом, стежте за дорожньою обстановкою і дотримуйтесь правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Також водіїв закликають змінити шини на своєму авто на зимові, а пішоходів - використовувати світловідбиваючі елементи.

Читайте також:

viber
адміністрацій ДТП у Києві
Зараз ви переглядаєте новину «Кілометрові затори і сотні аварій: Київ потонув у снігу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Маленька квартира - зручні рішення: як зробити незвичайну перегородку у вітальніМаленька квартира - зручні рішення: як зробити незвичайну перегородку у вітальні Майже на 50%: в Україні впали ціни на популярний фруктМайже на 50%: в Україні впали ціни на популярний фрукт Вінчання, раптове звільнення та несподівана крадіжка: прогноз на картах Таро для Дів на грудень 2021Вінчання, раптове звільнення та несподівана крадіжка: прогноз на картах Таро для Дів на грудень 2021 Найкращі ідеї для облаштування балкона: як зробити простору зону з мінімальної площіНайкращі ідеї для облаштування балкона: як зробити простору зону з мінімальної площі Шмигаль повідав, куди нараховуватимуть "коронавірусну тисячу"Шмигаль повідав, куди нараховуватимуть "коронавірусну тисячу"
21:13

Зірка Діамантової руки загриміла до психлікарні

21:12

Непритомніла і плуталася в словах: у студентки виявили жіночу хворобу, що руйнує мозокВідео

20:41

Туреччина масово протестує проти урядуВідео

20:40

Григорій Решетник розповів, хто може стати Холостячкою після Злати Огневич

20:29

Загроза військової операції РФ проти України: у Харкові оголосили навчання біля російських кордонівВідео

Реклама
20:21

Магнітні бурі в грудні 2021: прогноз найнебезпечніших днівВідео

20:20

Лукашенко пригрозив "вирізати всіх мерзотників" і назвав Байдена самозванцем: повне інтерв'ю ВВСВідео

19:52

Кілометрові затори і сотні аварій: Київ потонув у снігуФотоВідео

19:51

Фінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік Тигра

19:51

Казан для Путіна у пеклі вже розігрітий: чому мрії Росії про розширення не справдятьсяПогляд

19:43

Приходько показала обличчя молодшого сина на обкладинці модного журналу: милі фотоФотоВідео

19:36

Епідеміолог попередила українців про небезпеку нового штаму грипуВідео

19:26

Медики назвали несподіваний ефект тяжкого перебігу коронавірусуВідео

19:15

Ліквідація Меморіалу: у Міноборони Литви звинуватили Росію в "сталінському" шляхуВідео

19:13

Мінімалка зросте: в Україні збільшується мінімальна зарплата з грудня 2021Відео

19:07

Гороскоп на завтра 24 листопада 2021: Ракам – сімейні проблеми, Водоліям - розчаруванняВідео

19:00

Український туроператор TUI повідомляє, що змінює умови "раннього бронювання" в порівнянні з попередніми роками новости компании

19:00

Київ потрапив у ТОП-5 найбільш інстаграмних міст світуВідео

18:53

З картки "спливли" більше 700 гривень: Ощадбанк потрапив у скандал через списання коштів

18:41

Нацвідбір на Євробачення 2022: хто із зірок бажає поїхати на конкурс від України

Реклама
18:37

Як в Новий рік 2022 догодити Тигру, щоб він приніс в будинок щастя і благополуччя

18:23

"З першим снігом!" картинки і душевні привітання в прозі і віршах

18:12

Остання жінка, народжена у XIX столітті: на Філіппінах померла найстаріша у світі людинаВідео

18:12

Кадрові зміни в ОП: у Єрмака з'явився новий заступник

18:08

Україна вдарила з Javelin на Донбасі для захисту: у "Слузі народу" повідомили подробиці

17:59

У Києві знайдений мертвим відомий екссуддя ЗінченкоВідео

17:47

Прикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуВідео

17:44

Кінець локдауну: три області на порозі виходу з "червоної зони" - РадуцькийВідео

17:37

Весілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватися

17:29

Україна готова до виведення Північного потоку-2 з-під удару: Нафтогаз поставив жорсткі умови РосіїВідео

17:21

Закоренілі холостяки Кіану Рівз і Вайнона Райдер одружені вже 30 років

16:59

Зеленський звернеться до Ради з головним питанням – ситуацією в УкраїніВідео

16:59

Українська гімнастка шокувала фігурою після страшної хвороби

16:55

Маршрутник, який збив черницю та протягнув її тіло 7 кілометрів, розповів свою версію ДТП

16:49

Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 з тигромФото

16:45

Метро по 20 гривень: киянам загрожують космічні ціни на проїзніВідео

16:35

Кому не можна вакцинуватися від коронавірусу: пояснення міністра охорони здоров'яВідео

16:34

У МОЗ назвали найстрашніше ускладнення від коронавірусуВідео

16:24

Щеплення від коронавірусу і дотримання профілактики: у ВООЗ розповіли про життя при пандемії COVID-19

16:23

Новий рік 2022: подарунки за знаками зодіаку, які допоможуть залучити удачу

Реклама
16:19

1+1 покаже нову частину історичного фільму "Україна. Повернення своєї історії" під назвою "Таємничі манускрипти"

16:13

"Велике будівництво" відновило найбільший шляхопровід Закарпаття біля кордону з Угорщиною

16:09

Тіло знайшли посеред вулиці: на Одещині чоловік спалив труп знайомої, з яким прожив 2 тижні

16:08

"Кожен або вакцинується, або перехворіє, або помре": німецький міністр видав Жорстке попередження

16:00

Коли день святого Миколая 2021 в Україні: дата, традиції свята та заборони дня

15:56

Чим корисна кава для мозку - коментар вчених

15:47

Арестович оцінив шанси військової агресії Росії проти УкраїниВідео

15:45

"Путін нападе": чому в Україні знову затягнули стару піснюПогляд

15:41

Україна під загрозою COVID-спалаху: експерт пояснив неминучість нового локдаунуВідео

15:28

Помер відомий український музикантВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти