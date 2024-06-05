Київ радикально змінив військову тактику: бої перейшли на територію Росії - BILD

Тепер українські дрони й артилеристи буквально полюють на окупантів на території Росії.

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Українські військові атакують РФ з HIMARS / Вікіпедія, 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Відтоді, як США і ключові партнери України дозволили ЗСУ бити своєю зброєю по прикордонній території Росії, Київ "радикально змінив військову тактику", йдеться у матеріалі BILD.

Журналісти зазначають, що Україна вже обстрілює прикордоння країни-агресорки високоточними американськими снарядами до HIMARS. Главред раніше показував вражаючі наслідки від прильотів по установках ППО С-300/400, які обстрілювали Харківську область.

BILD же звертає увагу, що зазначена атака сталася більш ніж за 50 км від українсько-російського кордону.

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"Вкотре системи (ППО, - Главред) Путіна не змогли збити американські ракети", - підкреслюють автори матеріалу.

Також у матеріалі згадуються атаки по центру управління російських офіцерів поблизу Бєлгорода, по колоні військової техніки за 50 км від кордону в Курській області та вибухи на складі БК біля Щебекиного.

При цьому сама Москва ніяк не реагує, хоча раніше представники Кремля погрожували, що застосування західної зброї по російській території дорівнюватиме нападу Заходу на Росію.

Куди може бити Україна західною зброєю? / Інфографіка Главреда

Війна в Україні - ситуація на фронті

В Україні на фронті зберігається дуже складна ситуація. Російські окупанти намагаються наступати одразу на багатьох напрямках.

Ворог зосереджує основні зусилля на Курахівському, Покровському, Куп'янському, Харківському напрямках. Також тривають активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру. Окупанти намагаються захопити та взяти під контроль ці міста.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм із телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети і перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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