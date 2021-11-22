Київ потрапив у ТОП-10 найбільш інстаграмних міст світу

Київ шукають в Instagram / instagram.com/bassam_mukadam

Столиця України перевершила в соцмережах Флоренцію і Прагу і потрапила в ТОП-10 найбільш інстаграмних міст світу і посіла четверте місце в рейтингу.

Користувачі Instagram згадали Київ 21,9 млн разів.

Відповідне дослідження провела компанія Design Bundles, проаналізувавши геолокації міст і пам'яток, які найчастіше використовують в Instagram.

Тим часом, лідирує в рейтингу Рим з кількістю відміток в Instagram 61,2 млн.На другому місці Ріо-де-Жанейро - 45 млн відміток, на третьому - Венеція - 25,7 млн відміток.

Також в десятку потрапили історичні центри Флоренції і Праги, Будапешт, Бразиліа, Санкт-Петербурга і Кіто.

Нагадаємо, раніше журнал Forbes оприлюднив рейтинг 100 кращих факультетів України за 10 найпопулярнішими напрямками - право, Соціальні та гуманітарні науки, Економіка, точні та природничі науки, медицина, комп'ютерні науки та IT, менеджмент, промисловість, бізнес-освіта.

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