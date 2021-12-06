Київ і ще вісім областей виходять з "червоної" зони

Карантин в Україні / УНІАН

Державна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення послабити карантин в українських областях. Із "червоної" зони виходять 9 регіонів. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

З "червоної" зони карантину виходить Київ і 8 областей:

Донецька,

Дніпропетровська,

Івано-Франківська,

Луганська,

Львівська,

Одеська,

Рівненська,

Херсонська.

Як повідомив Немчінов, з 7 грудня всі регіони переходять в "жовту" зону.

Нові правила карантину в "жовтій" зоні

Зазначимо, з 6 грудня почали діяти нові правила карантину, які торкнулися в першу чергу невакцинованих українців.

Тепер відвідувати громадські заклади в "жовтій" зоні зможуть тільки ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 і має відповідний документ- "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.

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Для обслуговування відвідувачів і клієнтів працівникам ресторанів, готелів і спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

У той же час для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, що діє 72 години, або альтернативний документ - COVID-сертифікат про одужання.

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У "жовтій" зоні громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перерахованих документів.

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