Київ і ще вісім областей виходять з "червоної" зони

З 7 грудня ці регіони переходять в "жовту" зону.
Державна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення послабити карантин в українських областях. Із "червоної" зони виходять 9 регіонів. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
З "червоної" зони карантину виходить Київ і 8 областей:
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Луганська,
- Львівська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Херсонська.
Як повідомив Немчінов, з 7 грудня всі регіони переходять в "жовту" зону.
Нові правила карантину в "жовтій" зоні
Зазначимо, з 6 грудня почали діяти нові правила карантину, які торкнулися в першу чергу невакцинованих українців.
Тепер відвідувати громадські заклади в "жовтій" зоні зможуть тільки ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 і має відповідний документ- "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.
Для обслуговування відвідувачів і клієнтів працівникам ресторанів, готелів і спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
У той же час для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, що діє 72 години, або альтернативний документ - COVID-сертифікат про одужання.
читайте такожНемає щеплення-сиди вдома: в "жовтій" зоні посилили карантин
У "жовтій" зоні громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перерахованих документів.
Читайте також:
- Українці залишаться без зарплат до кінця карантину за ухилення від вакцинації проти COVID-19
- Київ і 7 областей можуть "перестрибнути" відразу в "жовту" зону карантину-МОЗ
- В Україні посилюють карантин з 6 грудня: нові правила