Київ і 7 областей можуть "перестрибнути" відразу до "жовтої" зони карантину-МОЗ

Столиця і ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони.
Ситуація з коронавірусом в Україні поліпшитися. Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них зараз краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.
Однак, рішення про вихід регіону з "червоної зони" ухвалює Державна комісія з ТЕБ і НС.
"Жовта" зона:
- Тернопільська область
- Кіровоградська область
- Чернівецька область
- Харківська область
"Помаранчева" зона:
- Полтавська область
- Закарпатська область
"Червона" зона:
- Києва
- Вінницька область
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Рівненська область
- Сумська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернігівська область
Зазначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 6622 осіб, з них захворіли 690 дітей і 68 медпрацівників. При цьому в лікарні госпіталізовано 2926 осіб.
За добу 4 грудня в Україні померло 278 осіб. Водночас одужало 9274 особи.
Коронавірус в Україні
Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.
Керівник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.
З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім регіонів цілком готові до виходу з "червоної" зони коронавірусного карантину. Міністерство подало вже до Кабміну прохання скликати комісію ТЕБ і НС.