УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Київ і 7 областей можуть "перестрибнути" відразу до "жовтої" зони карантину-МОЗ

5 грудня 2021, 10:32

Столиця і ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони.

карантин, транспорт
Київ і 7 областей можуть "перестрибнути" відразу в "жовту" зону карантину - МОЗ / УНІАН

Ситуація з коронавірусом в Україні поліпшитися. Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них зараз краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

Однак, рішення про вихід регіону з "червоної зони" ухвалює Державна комісія з ТЕБ і НС.

"Жовта" зона:

  • Тернопільська область
  • Кіровоградська область
  • Чернівецька область
  • Харківська область

"Помаранчева" зона:

Реклама
  • Полтавська область
  • Закарпатська область

"Червона" зона:

  • Києва
  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Рівненська область
  • Сумська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область

Зазначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 6622 осіб, з них захворіли 690 дітей і 68 медпрацівників. При цьому в лікарні госпіталізовано 2926 осіб.

За добу 4 грудня в Україні померло 278 осіб. Водночас одужало 9274 особи.

Коронавірус в Україні

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

Керівник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.

З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім регіонів цілком готові до виходу з "червоної" зони коронавірусного карантину. Міністерство подало вже до Кабміну прохання скликати комісію ТЕБ і НС.

viber
новини України коронавірус в Україні карантин в Україні червона зона
Зараз ви переглядаєте новину «Київ і 7 областей можуть "перестрибнути" відразу до "жовтої" зони карантину-МОЗ». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на 2022 рік для Овна: доленосна зустріч, неймовірний успіх і найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Овна: доленосна зустріч, неймовірний успіх і найкращі дні Місячний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Стрільцям - сумнівні пропозиції, Дівам - удача в грошахМісячний гороскоп на тиждень 6-12 грудня: Стрільцям - сумнівні пропозиції, Дівам - удача в грошах Готуємо ідеальний омлет: як його зробити не тільки смачним, але й пишнимГотуємо ідеальний омлет: як його зробити не тільки смачним, але й пишним Простіше нікуди: як очистити чавунну, керамічну та сковорідку з антипригарним покриттямПростіше нікуди: як очистити чавунну, керамічну та сковорідку з антипригарним покриттям Гороскоп по картах Таро на грудень 2021 для вогняних знаків зодіаку - Овнів, Стрільців, ЛевівГороскоп по картах Таро на грудень 2021 для вогняних знаків зодіаку - Овнів, Стрільців, Левів
13:23

Курс долара в Україні рекордно злетить

13:14

Вторгнення Росії в Україну призведе до краху ПП-2: в ЄС попередили Москву про потужний ударВідео

13:00

Гороскоп на завтра 6 грудня 2021: Дівам – хитрість, Терезам – втрати, Скорпіонам - образиВідео

12:54

"Я в свиню плюнув": у Харкові блогер обматюкав поліцейського і харкнув йому в обличчяВідео

12:29

Найгарніші новорічні зачіски 2022, якими неможливо не зачаруватисяФотоВідео

Реклама
12:18

Пішов з двору і пропав: в селі на Миколаївщині знайдено мертвим 9-літнього хлопчика

12:15

Під Києвом поліцейський розніс вщент "Таврію", загинули дві людиниВідео

11:51

Військова атака РФ на Україну і діалог Байдена з Путіним: у США оголосили про плани щодо захисту КиєваВідео

11:45

В Одесі вчитель схопив дитину за шию і тягнув по коридору школиВідео

11:26

В Україні посилюють карантин з 6 грудня: нові правилаВідео

11:20

Комаровський назвав єдиний вітамін, який потрібно пити додатковоВідео

11:05

Найгірший рік за останні п'ять років: що обіцяє Україні гороскоп на 2022 рік

10:55

Трагедія на полюванні: ЗМІ стверджують, що загинув колишній заступник військового комісара Миколаївщини

10:32

Київ і 7 областей можуть "перестрибнути" відразу до "жовтої" зони карантину-МОЗВідео

09:42

Затягнуло ногу під лезо в мотоблоці: на Кіровоградщині співробітник СБУ врятував життя підліткуВідео

09:22

Тимофій Милованов вдруге одружився

09:14

Гороскоп на сьогодні 5 грудня 2021: Тільцям – вдалі збіги, Стрільцям - неприємностіВідео

08:59

Шантаж через ПП-2 і газова криза у Європі: Газпром на 25% скоротив постачання газу до країн ЄСВідео

08:15

Коронавірус в Україні "послабив хватку": за добу виявлено 6622 випадки зараженняВідео

07:53

"Пригнічують інакомислення": Блінкен і Лавров "пободалися" через Україну

Реклама
07:44

Революції і "держперевороти" за анонсами не відбуваютьсяПогляд

07:31

Путін і Байден обговорять ситуацію на кордоні з Україною 7 грудня - Білий дімВідео

07:10

Українців попередили про різкий стрибок цін на хліб: експерт назвав несподівану причинуВідео

06:28

США погрожують санкціями Росії, але страждати від них доведеться УкраїніПогляд

05:27

Зовсім не відходи: де з користю застосувати апельсинові кірки та картопляні очиски

05:02

Таро прогноз для Тельців на 2022 рік: астролог назвала найдоленосніші місяціВідео

04:22

В Україні вріжуть морози до -15°: де і коли чекати удару холодуВідео

03:50

Приберіть тут негайно: 5 найбрудніших місць в будинку, які забувають приводити в порядок

03:15

Накликаєте біду і смерть: ніколи не беріть і не давайте ці речі в боргВідео

02:41

Найсмачніша закуска на Новий рік 2022: готуємо запечені млинці з сиром за 20 хвилинВідео

02:17

Зберігання картоплі в квартирі та на балконі: які помилки допускати не можна

01:48

"Нескінченний потік трун" і загроза для РФ: Кулеба оцінив, чим загрожує Кремлю вторгнення в УкраїнуВідео

01:19

Українців попередили про новий курс долара: експерт розкрив найгірший сценарійВідео

00:51

Прикмети на 5 грудня: що не можна робити в Прокоп'єв день і як не потрапити в бідуВідео

04 грудня, субота
23:56

Сидяча робота небезпечна для здоров'я: хто потрапив до зони ризику

23:25

Комаровський повідав, як лікарі перетворюють свої послуги на бізнес

23:02

У країні-сусідці України виявили новий небезпечний штам коронавірусу

22:28

У Ніжині сталася трагедія: сміттєвоз збив маленьку дівчинку

22:15

Як заплести модні французькі коси й зачарувати всіх навколоФотоВідео

21:56

У МОЗ розповіли про смертельну небезпеку уринотерапії

Реклама
21:49

Став задихатися і втратив свідомість: у Польщі українець помер після затримання копамиВідео

21:44

Вчені з'ясували, чому літнім людям корисно пити каву

20:59

Рятувальники попередили про небезпеку в Карпатах: чому не слід йти в гори

20:37

Назарбаєв пояснив, чому Казахстан не визнав захоплення Криму РФ

20:26

Наймодніші жіночі стрижки 2022, які допоможуть відкрити нову сторінку в життіФото

20:06

Ердоган готовий організувати перемовини Зеленського із Путіним

19:55

Мільйони біженців: Резніков розкрив катастрофічний сценарій агресії РФВідео

19:42

"Не буду переходити на образи": Огневич відповіла критикам свого вибору у фіналі Холостячки

19:22

Херсонський двірник, який став чемпіоном світу з джиу-джитсу, знову взявся за мітлуВідео

19:15

В Україні відповіли на звинувачення Білорусі в "порушенні кордону" вертольотомВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти