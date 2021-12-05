Київ і 7 областей можуть "перестрибнути" відразу до "жовтої" зони карантину-МОЗ

Київ і 7 областей можуть "перестрибнути" відразу в "жовту" зону карантину - МОЗ / УНІАН

Ситуація з коронавірусом в Україні поліпшитися. Станом на 5 грудня Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні відповідають критеріям "жовтої" зони. Ситуація з COVID-19 в них зараз краща, ніж у двох областях "помаранчевої" зони.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, ситуація повністю нормалізувалася і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

Однак, рішення про вихід регіону з "червоної зони" ухвалює Державна комісія з ТЕБ і НС.

"Жовта" зона:

Тернопільська область

Кіровоградська область

Чернівецька область

Харківська область

"Помаранчева" зона:

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Полтавська область

Закарпатська область

"Червона" зона:

Києва

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Рівненська область

Сумська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область

Зазначимо, коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 6622 осіб, з них захворіли 690 дітей і 68 медпрацівників. При цьому в лікарні госпіталізовано 2926 осіб.

За добу 4 грудня в Україні померло 278 осіб. Водночас одужало 9274 особи.

Коронавірус в Україні

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

Керівник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.

З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім регіонів цілком готові до виходу з "червоної" зони коронавірусного карантину. Міністерство подало вже до Кабміну прохання скликати комісію ТЕБ і НС.