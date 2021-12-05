Коронавірус в Україні "послабив хватку": за добу виявлено 6622 випадки зараження

За час пандемії жертвами коронавірусу в Україні стали 88 280 осіб.
Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 6622 осіб, з них захворіло 690 дітей і 68 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 2926 осіб.
Як повідомили в МОЗ, за добу 4 грудня в Україні померло 278 осіб. Водночас видужало 9274 осіб.
За весь час пандемії в країні:
захворіло - 3 497 477 осіб;
одужало - 3 050 659 осіб;
летальних випадків - 88 280;
проведено ПЛР-тестування - 16 076 359.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ – 358 випадків;
- Вінницька область – 384 випадки;
- Волинська область – 340 випадків;
- Дніпропетровська область – 864 випадки;
- Донецька область – 402 випадки;
- Житомирська область – 385 випадків;
- Закарпатська область – 190 випадків;
- Запорізька область – 446 випадків;
- Івано-Франківська область – 102 випадки;
- Київська область – 343 випадки;
- Кіровоградська область – 190 випадків;
- Луганська область – 37 випадків;
- Львівська область – 397 випадків;
- Миколаївська область – 655 випадків;
- Одеська область – 451 випадок;
- Полтавська область – 287 випадків;
- Рівненська область – 161 випадок;
- Сумська область – 205 випадків;
- Тернопільська область – 156 випадків;
- Харківська область – 330 випадків;
- Херсонська область – 54 випадки;
- Хмельницька область – 195 випадків;
- Черкаська область – 272 випадки;
- Чернівецька область – 121 випадок;
- Чернігівська область – 139 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Коронавірус в Україні
Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.
З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.
Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім регіонів цілком готові до виходу з "червоної" зони коронавірусного карантину. Міністерство подало вже в Кабмін прохання скликати комісію ТЕБ і НС.
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