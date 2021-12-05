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Коронавірус в Україні "послабив хватку": за добу виявлено 6622 випадки зараження

5 грудня 2021, 08:15

За час пандемії жертвами коронавірусу в Україні стали 88 280 осіб.

коронавірус
Коронавірус в Україні "послабив хватку": за добу виявлено 6622 випадки зараження / Фото Reuters

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у 6622 осіб, з них захворіло 690 дітей і 68 медпрацівників. Водночас до лікарень госпіталізовано 2926 осіб.

Як повідомили в МОЗ, за добу 4 грудня в Україні померло 278 осіб. Водночас видужало 9274 осіб.

За весь час пандемії в країні:

захворіло - 3 497 477 осіб;

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одужало - 3 050 659 осіб;

летальних випадків - 88 280;

проведено ПЛР-тестування - 16 076 359.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446) і Донецькій (402) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ – 358 випадків;
  • Вінницька область – 384 випадки;
  • Волинська область – 340 випадків;
  • Дніпропетровська область – 864 випадки;
  • Донецька область – 402 випадки;
  • Житомирська область – 385 випадків;
  • Закарпатська область – 190 випадків;
  • Запорізька область – 446 випадків;
  • Івано-Франківська область – 102 випадки;
  • Київська область – 343 випадки;
  • Кіровоградська область – 190 випадків;
  • Луганська область – 37 випадків;
  • Львівська область – 397 випадків;
  • Миколаївська область – 655 випадків;
  • Одеська область – 451 випадок;
  • Полтавська область – 287 випадків;
  • Рівненська область – 161 випадок;
  • Сумська область – 205 випадків;
  • Тернопільська область – 156 випадків;
  • Харківська область – 330 випадків;
  • Херсонська область – 54 випадки;
  • Хмельницька область – 195 випадків;
  • Черкаська область – 272 випадки;
  • Чернівецька область – 121 випадок;
  • Чернігівська область – 139 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Коронавірус в Україні

Після нового року Україну накриє чергова хвиля коронавірусу. Спалах COVID-19 слід очікувати в січні-лютому 2022 року. Такий прогноз озвучив лікар Ігор Гайдук. За його словами, до коронавірусу також приєднається і грип.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав ключову особливість чинної хвилі коронавірусу в Україні. За його словами, 93% госпіталізованих не зробили щеплення від COVID-19.

З понеділка, 6 грудня, в Україні набирають чинності оновлені правила адаптивного карантину через епідемію коронавірусу. Нововведення торкнуться правил карантину в "жовтій" зоні.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що вісім регіонів цілком готові до виходу з "червоної" зони коронавірусного карантину. Міністерство подало вже в Кабмін прохання скликати комісію ТЕБ і НС.

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