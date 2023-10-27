Технологічно запхати авіабомбу ФАБ-9000 у космічний ракетоносій "Союз" можна, але є нюанс.

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Катков розповів, чи може космічна ракета Рогозіна долетіти до України / Колаж Главред, скріншот із відео

Авіабомбу ФАБ-9000 технічно можливо засунути у космічний ракетоносій "Союз", але ракета не зможе долетіти до місця призначення. Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков в ефірі "Еспресо".

"Технологічно запхати й запустити авіабомбу ФАБ-9000, яку росіяни обговорювали, у космічний ракетоносій "Союз", стартовою вагою від 306 тонн і висотою 51 метр, можна. Але усе закінчиться тим, що авіабомба ФАБ-9000 просто розвалиться під час входу в атмосферу на швидкості близько 6 км/с, і навряд чи долетить", - пояснив Катков.

За словами військового експерта, також росіяни не враховують питання точності наведення ракети.

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"Якщо буде використано звичайний ФАБ-9000, то приблизна точність падіння його уламків буде плюс-мінус "лапоть", а це десятки кілометрів. Тому що точність забезпечується спеціальними боєприпасами. Коли ми говоримо про ядерний боєприпас, який зазвичай важить 150-350 кг, то він має точність падіння, після довгого орбітального польоту, десь 150 метрів", - додав Катков.

Рогозін пропонував вдарити по Україні космічною ракетою

Раніше видання BILD дізналося про ідею Рогозіна завдати удару по великому українському місту за допомогою космічної ракети. Цю пропозицію екс-глава Роскосмосу презентував Путіну, однак чи схвалив її російський диктатор - невідомо.

Можливість удару по Україні за допомогою космічної ракети обговорювалася на початку січня 2023 року. При цьому навіть російські чиновники вирішили, що найоптимальніше запустити її з космодрому в Плесецьку з вибухівкою на борту.

На що у ГУР відповіли відвертим тролінгом. Представник розвідки Андрій Юсов порівняв Рогозіна з мавпою з гранатою: "Раніше говорили про мавпу з гранатою, а зараз – про Рогозіна з ракетою", - заявив Юсов.

Також представник ГУР підкреслив, що окупанти зараз не можуть випускати по Україні 100 ракет за одну атаку.

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