Картка киянина: як отримати та які переваги вона дає власнику

Карта киянина: як отримати / kiev.vgorode.ua

В Києві ціни на проїзд у громадському транспорті зростуть до 20 гривень, але в разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної карти "Муніципальна карта "Карта киянина" вартість поїздки складе 12 грн.

Що собою являє Картка киянина, які ще "бонуси" вона дає та як її оформити - розбирався Главред.

Картка киянина - це іменна пластикова картка з фото власника, яка є матеріальним носієм персональних даних власника картки та підтримує додатки, пов'язані з наданням та врахуванням заходів соціальної підтримки та інших інформаційних сервісів і послуг.

Які можливості дає карта киянина?

● можливість верифікації по Bank ID для отримання адміністративних послуг через Інтернет;

● доступу до різних електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина", а саме:

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— запис дитини в дитячий сад. Надає перевагу в електронній черзі та забезпечує фінансування вартості утримання дитини в садочку за рахунок бюджету міста

- оплата комунальних платежів в "Ощад 24/7" і на сайті ГІОЦ і через ЦКС (Центр Комунального Сервісу)

- можливість проголосувати за петиції та Громадський бюджет;

● карта є носієм електронного квитка і надає її власнику право пільгового або безкоштовного проїзду в муніципальному наземному і підземному транспорті М. Києва.

Хто і де може отримати карту киянина?

В першу чергу оформити її мають право всі зареєстровані в столиці громадяни України. Однак у грудні 2018 року депутати розширили перелік осіб, які можуть оформити Карту киянина:

внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку в Києві;

особи, які офіційно працюють у Києві;

студенти;

батьки (опікуни) дітей, які навчаються в школах Києва.

Карта киянина: де оформити

Карту киянина можна оформити в будь-якому відділенні Ощадбанку в м. Києві з паспортом та ідентифікаційним кодом. Залежно від того, до якої категорії Ви належите (пільгова категорія чи ні), буде залежати і вартість випуску та обслуговування карти.

Які документи потрібні для отримання картки киянина

Громадяни подають до суду заяву та наступний набір документів:

Паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які за своїми релігійними переконаннями відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті);

Документи, що підтверджують право на отримання муніципальної карти "Карта киянина" (учнівський квиток, студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);

Посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (у разі наявності);

Довідка про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції / операції об'єднаних сил, видана відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року N 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб" (у разі наявності).

Яка вартість картки

Киянам не пільгових категорій, жителям інших міст, які офіційно працевлаштовані в Києві, карта оформляється згідно з тарифами Ощадбанку.

Карта киянина / vechirniykiev

Для людей, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до чинного законодавства України та на додаткові пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації, випуск карти киянина є безкоштовним.

Втім, при втраті/пошкодженні отриманої картки, протягом періоду її дії, власник картки сплачує комісію за виготовлення нової картки згідно з тарифами банку-емітента.

Як активувати пільги по карті

Активувати соціальні функції карти киянина для пільговиків можна в управлінні праці та соціального захисту населення райадміністрацій Києва за місцем реєстрації, а також в Департаменті соціальної політики КМДА.

Для цього банк-учасник програми (на сьогодні це — Ощадбанк) відправляє пакет документів до райуправління, де до Картки киянина "прив'язують" певні пільги.