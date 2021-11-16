Ціни на проїзд у Києві зростуть до 20 гривень

Ціни на проїзд у метро / УНІАН

В Києві ціни на проїзд у громадському транспорті зростуть до 20 гривень. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) обійдеться в 20 гривень у разі придбання разового квитка.

При оплаті "карткою киянина" вартість поїздки становитиме 12 гривень і для тих, у кого немає пільги на безкоштовний проїзд.

Для власників Kyiv Smart Card вартість становитиме від 15 до 20 гривень залежно від кількості куплених поїздок:

15 гривень - при купівлі 50 поїздок

20 гривень - при купівлі 1-9 поїздок

Залишається також можливість покупки місячних проїзних квитків зі знижками.

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Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 гривень залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, які використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 і 72 години.

Як повідомляв Главред, проїзд у маршрутках Києва і передмістя продовжує дорожчати. Так, з 1 жовтня на маршруті автобуса №316 сполученням Бориспіль - станція метро Лівобережна проїзд коштує 44 гривні.

20 жовтня стало відомо, що в Києві подорожчає проїзд у метро і наземному громадському транспорті. Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, необхідність піти на такий "непопулярний крок" - це намір зберегти стабільну роботу комунальних підприємств-перевізників.

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