Ціни на проїзд у Києві зростуть до 20 гривень

Стільки коштуватиме разова поїздка в метро і комунальному наземному транспорті.
В Києві ціни на проїзд у громадському транспорті зростуть до 20 гривень. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Як заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) обійдеться в 20 гривень у разі придбання разового квитка.
При оплаті "карткою киянина" вартість поїздки становитиме 12 гривень і для тих, у кого немає пільги на безкоштовний проїзд.
Для власників Kyiv Smart Card вартість становитиме від 15 до 20 гривень залежно від кількості куплених поїздок:
- 15 гривень - при купівлі 50 поїздок
- 20 гривень - при купівлі 1-9 поїздок
Залишається також можливість покупки місячних проїзних квитків зі знижками.
Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 гривень залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, які використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 і 72 години.
Як повідомляв Главред, проїзд у маршрутках Києва і передмістя продовжує дорожчати. Так, з 1 жовтня на маршруті автобуса №316 сполученням Бориспіль - станція метро Лівобережна проїзд коштує 44 гривні.
20 жовтня стало відомо, що в Києві подорожчає проїзд у метро і наземному громадському транспорті. Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, необхідність піти на такий "непопулярний крок" - це намір зберегти стабільну роботу комунальних підприємств-перевізників.
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