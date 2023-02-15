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Як виглядає Центр ухвалення рішень, звідки керують обороною України: унікальні кадри

15 лютого 2023, 13:49
Центр ухвалення рішень - головна ціль ворога. Журналіст Дмитро Комаров показав, як виглядає це місце під землею зсередини.
Дмитро Комаров
Дмитро Комаров показав кадри з "Центру ухвалення рішень" / скріншот

Український журналіст, автор програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров показав унікальні кадри з місця, яке ворог хоче розшукати найбільше - це підземний Центру ухвалення рішень, звідки воєначальники керують обороною України.

"Я свідомо називаю це місце "Центром ухвалення рішень", оскільки саме так наш ворог називає такі місця. І саме вони - головна ціль ворога. Це Центр бойового управління", - написав журналіст у своєму Telegram-каналі.

Комаров не сказав, де і коли відбувалася зйомка. Зазначив лише, що все відбувалося з дотриманням заходів безпеки та після довгих місяців очікування.

відео дня

"Я мріяв зробити інтерв'ю з генералом Сирським ще після успішної Київської операції навесні, але він невловимий - завжди в бою", - сказав журналіст.

Дмитро Комаров та Олександр Сирський
Дмитро Комаров та Олександр Сирський / скріншот

У підземному Центрі ухвалення рішень Комарову вдалося записати інтерв'ю з Сирським.

"Особисто для мене ця зустріч залишила дуже приємні враження - я побачив перед собою не лише військового, а в передеусім людину - скромну, ввічливу, людяну", - зізнався журналіст.

Побачити повне інтерв'ю з генералом Сирським можна буде в документальному фільмі "Рік", який вийде на телеканалі "1+1" 24 лютого 2023 року.

Так виглядає
Так виглядає "Центр ухвалення рішень" / скріншот

Як повідомляв Главред, з початку підготовки війни з Україною президент країни-агресора Росії Володимир Путін все частіше подорожує не на літаках президентського загону, а на спеціальному броньованому поїзді.

ЗМІ писали, що до всіх основних резиденцій Путіна підвели залізничні гілки, а поруч побудували секретні станції.

Раніше повідомлялося, що у районі резиденції президента РФ Володимира Путіна в Московській області розмістили комплекс ППО.

Розміщення комплексу ППО зафіксували всього в 10 кілометрах від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

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