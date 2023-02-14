glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путіну побудували секретну залізницю і станції: вихід прямо до бункера

14 лютого 2023, 10:41
Стало відомо про три локації, які можуть бути пов'язані із засекреченим залізничним сполученням Володимира Путіна.
Путина
Для Володимира Путіна побудували спеціальну залізницю / скріншот

До всіх основних резиденцій російського диктатора Володимира Путіна підвели залізничні гілки, а поруч побудували секретні станції.

Російське видання Проект з'ясувало, принаймні, три локації, які можуть бути пов'язані із засекреченим залізничним сполученням Путіна.

Відзначається, що на території Валдайського національного парку під охороною знаходиться залізнична станція з вертолітним майданчиком поруч з селом Довгі Бороди - це найближчий населений пункт до улюбленої Путіним Валдайської резиденції. Троє місцевих жителів повідомили виданню, що станція і спеціальна залізнична гілка до неї побудовані тільки для президента РФ.

відео дня

У той же час за даними супутникових знімків, станція в Ново-Огарьово з'явилася в 2015 році - вона розташована в 400 метрах від резиденції Путіна в Московській області. Земля під станцією була вилучена з приватної власності на користь ФСО рішенням тодішнього прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Сама спецстанція розрахована на невелику кількість вагонів і прихована за високим парканом, на якому через кожні 10 метрів встановлені камери спостереження.

Крім того, для зупинки поїзда біля сочинської резиденції "Бочаров ручей" в 2017 році з'явилася платформа і нова тупикова залізнична гілка, прихована від шляхів, по яких ходять електрички, високим парканом.

Що відомо про бронепоїзд Путіна

Як розповів колишній машиніст, з яким поговорив журналіст "Проекту", бронепоїзд Путіна базується в депо на станції "Москва-Каланчевська", де розташований закритий вокзал для віп-персон. Цей спецвокзал, і зараз функціонує - високий паркан, що оточує його, додатково укріплений колючим дротом.

У 2017 році прямо до перону ВІП-вокзалу на Каланчівці проклали нову автодорогу для кортежу. Спецпотяг президента належить компанії "Гранд-Сервіс Експрес", яка була пов'язана з близьким другом Путіна Юрієм Ковальчуком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент країни-агресора Володимир Путін все частіше подорожує не на літаках президентського загону, а на спеціальному броньованому поїзді.

При цьому російський диктатор віддає перевагу бронепоїзду з початку підготовки війни з Україною.

Раніше повідомлялося, що у районі резиденції президента РФ Володимира Путіна в Московській області розмістили комплекс ППО.

Розміщення комплексу ППО зафіксували всього в 10 кілометрах від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

Читайте більше:

залізниця Володимир Путін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:37

Українські футболісти жорстко відгамселили росіян у Туреччині: деталі масової бійки

11:10

"Великих втрат у ЗСУ не буде": Ходжес розповів, як швидко звільнити окупований КримВідео

11:01

Під крилом у янгола: імена жінок, яким не страшні жодні біди та негараздиВідео

10:47

"Для мене любов - це вона": Потап показав свою кохануВідео

10:41

Путіну побудували секретну залізницю і станції: вихід прямо до бункераВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:40

50 тисяч гривень за п'ять копійок: 5 найдорожчих монет СРСР, які можуть припадати пилом у вас вдомаВідео

10:18

Чого чекати від лютневого РамштайнаПогляд

10:18

Як посмажити і запекти картоплю правильно: секрети золотистої скоринки і повітряного пюре

10:12

Чим помити кошачий лоток: 3 ефективні способи, щоб позбутися неприємного запаху

Реклама
10:12

У США допускають передачу винищувачів Україні, але є умови - Financial Times

09:58

Сумна Каменських поміркувала про кохання в повній самотіВідео

09:52

Путін не піде на застосування ядерної зброї: Ходжес назвав причини

09:51

Бронь від мобілізації: у КМУ пояснили порядок відстрочки працівників від призовуВідео

09:36

Росія провалила наступ на Донбасі, зазнавши величезних втрат: в ISW назвали причинуВідео

09:06

Росія вивела в море кораблі з ядерною зброєю вперше з часів СРСР

08:54

Україна може перемогти Росію в цьому році: Ходжес назвав дві умовиВідео

08:48

У НАТО попередили: РФ хоче захопити великий обласний центр УкраїниВідео

08:34

ЗСУ в Бахмуті збили "дуельний" літак Пригожина

08:26

"Продукція м'ясокомбінату": розповнілу Лоліту принизили в РосіїВідео

08:19

Коли Україна отримає F-16Погляд

Реклама
08:02

Навіщо лавровий лист кладуть під подушку: аура, здоров'я і нерви будуть, як канати

08:00

РФ не готова до наступу, Путін і Шойгу брешуть про успіхи під Вугледаром - ISW

07:50

Що робити, якщо повістка прийшла на роботу і чи можна від неї відмовитися

07:35

Гороскоп на сьогодні 14 лютого 2023: Близнюкам - визнання, Стрільцям - креативні рішення

07:33

Можемо бити по аеродромах, складах і командних пунктах в Росії: експерт розповів про нову зброю ЗСУВідео

07:12

У боях за Україну загинув відомий вівчар Михайло Кознюк

06:46

США попередили Україну про вирішальний момент у війні, готується новий пакет допомоги - Washington PostВідео

06:08

Росія інтенсифікує ракетні обстріли та атаки дронами: з чим це пов'язаноПогляд

05:05

Як позбутися від конденсату на вікнах: гарантований результат ідеального лайфхакуВідео

04:31

Гороскоп на березень 2023 року для Овнів: чим порадує перший місяць весниВідео

04:05

"Аффлек - щасливчик": Дженніфер Лопес у відвертих мереживах похвалилася "подарунком" для чоловікаВідео

03:45

Світан відверто відповів, чи є в України шанси вийти цьогоріч на кордони 1991 рокуВідео

03:20

Навіщо засохлий багет миють під холодною водою і загортають у фольгу - унікальний рецепт грінокВідео

03:15

"Україна знищить Чорноморський флот РФ": ми можемо отримати потужні ракети Storm Shadow – полковникВідео

02:05

Військовий експерт пояснив, чому росіяни на фронті несуть величезні втратиВідео

01:31

"Ось і біленька прийшла": пляшка горілки викликала у Волочкової екстазВідео

00:51

Чому 14 лютого ніколи не виносили сміття: прикмети і що не можна робитиВідео

00:20

Всесвіт розщедриться: 3 знаки зодіаку скоро отримають приголомшливу суму грошейВідео

13 лютого, понеділок
23:40

"Наші партнери вже вирішують це питання": Світан розповів, як ЗСУ звільнятимуть Крим та ДонбасВідео

22:52

"Відсидітися не вийде": Лукашенко прокинувся і зробив різкий випад через війну в УкраїніВідео

Реклама
22:25

Що робити, якщо цибуля проросла: правила зберігання і порятунку диво-овоча з користю для здоров'я

22:21

Потужна підтримка від Польщі: Україні передадуть 60 модернізованих танків Т-72 і 14 "Леопардів"Відео

22:12

В Україні ціни на яйця різко зміняться: чого чекати в найближчі місяціВідео

22:02

Ніжний гігант: колишня дружина Віталія Кличка показала молодшого сина мера Києва

21:19

Йшли в наступ: під Вугледаром ЗСУ знищили величезну колону окупантівВідео

21:17

"З нею намагаються розправиться": російська співачка повідомила про небезпеку для АхеджаковоїВідео

21:07

Щирі, самовіддані та сміливі: під час оборони Бахмута трагічно загинули двоє поліцейськихВідео

20:59

Канада, Франція і США просять своїх громадян негайно покинути Росію і БілорусьВідео

20:10

Несподівано "шарахнуло": російська співачка опинилася в епіцентрі землетрусу в ТуреччиніВідео

20:08

"Ніяких геройських історій про тата-космонавта": Анатолій Анатоліч розповів, як вбили його батька

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти