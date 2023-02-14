Путіну побудували секретну залізницю і станції: вихід прямо до бункера

Стало відомо про три локації, які можуть бути пов'язані із засекреченим залізничним сполученням Володимира Путіна.

Для Володимира Путіна побудували спеціальну залізницю / скріншот

До всіх основних резиденцій російського диктатора Володимира Путіна підвели залізничні гілки, а поруч побудували секретні станції.

Російське видання Проект з'ясувало, принаймні, три локації, які можуть бути пов'язані із засекреченим залізничним сполученням Путіна.

Відзначається, що на території Валдайського національного парку під охороною знаходиться залізнична станція з вертолітним майданчиком поруч з селом Довгі Бороди - це найближчий населений пункт до улюбленої Путіним Валдайської резиденції. Троє місцевих жителів повідомили виданню, що станція і спеціальна залізнична гілка до неї побудовані тільки для президента РФ.

відео дня

У той же час за даними супутникових знімків, станція в Ново-Огарьово з'явилася в 2015 році - вона розташована в 400 метрах від резиденції Путіна в Московській області. Земля під станцією була вилучена з приватної власності на користь ФСО рішенням тодішнього прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Сама спецстанція розрахована на невелику кількість вагонів і прихована за високим парканом, на якому через кожні 10 метрів встановлені камери спостереження.

Крім того, для зупинки поїзда біля сочинської резиденції "Бочаров ручей" в 2017 році з'явилася платформа і нова тупикова залізнична гілка, прихована від шляхів, по яких ходять електрички, високим парканом.

Що відомо про бронепоїзд Путіна

Як розповів колишній машиніст, з яким поговорив журналіст "Проекту", бронепоїзд Путіна базується в депо на станції "Москва-Каланчевська", де розташований закритий вокзал для віп-персон. Цей спецвокзал, і зараз функціонує - високий паркан, що оточує його, додатково укріплений колючим дротом.

У 2017 році прямо до перону ВІП-вокзалу на Каланчівці проклали нову автодорогу для кортежу. Спецпотяг президента належить компанії "Гранд-Сервіс Експрес", яка була пов'язана з близьким другом Путіна Юрієм Ковальчуком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент країни-агресора Володимир Путін все частіше подорожує не на літаках президентського загону, а на спеціальному броньованому поїзді.

При цьому російський диктатор віддає перевагу бронепоїзду з початку підготовки війни з Україною.

Раніше повідомлялося, що у районі резиденції президента РФ Володимира Путіна в Московській області розмістили комплекс ППО.

Розміщення комплексу ППО зафіксували всього в 10 кілометрах від резиденції Путіна в Ново-Огарьово.

Читайте більше: