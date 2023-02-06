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Дмитро Комаров представить авторський документальний проєкт "Рік" на "1+1 Україна"

6 лютого 2023, 19:08
Авторський проєкт "Рік" до річниці повномасштабної російсько-української війни з репортажами Дмитра Комарова з гарячих точок вийде 24 лютого.
Дмитро Комаров представляє авторський документальний проєкт "Рік"
Дмитро Комаров представляє авторський документальний проєкт "Рік" / Прес-служба

З перших днів повномасштабного російського вторгнення Дмитро Комаров перебуває в найгарячіших точках, щоб показати глядачам війну та деокуповані території зовсім з іншого ракурсу.

Комаров не залишав України з 24 лютого 2022 року, був першим журналістом, який на власні очі побачив та зафільмував жахіття щойно звільнених Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Він бачив перші емоції людей одразу після деокупації Київщини, Харківщини, Херсонщини.

Документальний проєкт "Рік" від команди Світу навиворіт - це авторський погляд Дмитра Комарова на війну з тих ракурсів, які не побачиш в новинах. Унікальні, рідкісні, ексклюзивні коментарі від тих, чиїми руками та розумом твориться наша майбутня перемога. Звичайно ж, головні герої проєкту Дмитра – прості українці, люди, які вже майже рік щодня героїчно показують свою силу та міць.

Як зазначив Дмитро, це буде неймовірно емоційний проєкт про події, долі та рішення, які формують нашу історію.

Дмитро Комаров представляє авторський документальний проєкт "Рік"
Дмитро Комаров представляє авторський документальний проєкт "Рік" / Прес-служба

Що, перш за все, просили люди в Бучі? Як перший український танк проїхав до Гостомелю попри підірвані мости? Як виглядав Сєвєродонецьк перед тимчасовою окупацією? І якою була Салтівка в квітні 2022 року, коли ворог намагався зрівняти Харків із землею? Все це – у авторській роботі Дмитра.

Авторський підхід та власний журналістський стиль Комарова, який глядачі за 12 років звикли бачити у Світі навиворіт, залишається незмінним: ексклюзивні факти, зйомки, коментарі, інтерв’ю. Всі репортажі – з особистою участю автора з місця подій.

Дмитро Комаров представляє авторський документальний проєкт "Рік"
Дмитро Комаров представляє авторський документальний проєкт "Рік" / Прес-служба

Знімальна група не раз потрапляла під обстріли разом з Силами оборони України. Та, як згадує Дмитро, камера продовжувала знімати навіть там, де хотілось заплющити очі:

"Я ніколи не забуду Київ у перший тиждень війни. Вона була не просто близько – вона була вже майже в місті. Через блокпост біля Лавіна молу на Кільцевій звичайні машини вже не пропускали, бо далі дорога прострілювалась. Ми з військовими неслися на шаленій швидкості по абсолютно порожній Кільцевій, щоб мінімізувати ризик, що в машину щось прилетить. Навколо безперервно чули вибухи, стояли погорілі авто. Не доїжджаючи до Гостомелю була вже справжня війна. Це були не просто зйомки – ми були пліч-о-пліч з Силами оборони, тільки в руках замість зброї – камери".

Дмитро Комаров представляє авторський документальний проєкт "Рік"
Дмитро Комаров представляє авторський документальний проєкт "Рік" / Прес-служба

"Мій обов’язок як журналіста і як українця – документувати жахливі злочини росіян проти мого народу. Показувати так, як воно є. Тому ми не вимикати камери, навіть тоді, коли хотілося заплющити очі. Ми покажемо те, чого не було в новинах, без прикрас і пом’якшень. Це можливість подивитись на найважливіші події цього року зовсім з іншого ракурсу", - розповідає Дмитро.

Прем’єра документального проєкту Дмитра Комарова "Рік" до річниці повномасштабного російського вторгнення відбудеться 24 лютого 2023 року на каналі "1+1 Україна".

війна в Україні Дмитро Комаров Телеканал 1+1 війна Росії та України
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