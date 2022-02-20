Як супермаркети "годують" українців отруйною прострочкою

Як супермаркети "годують" українців отруйною простроченням / скріншот з відео

У супермаркетах Києва експерти знайшли кілограми прострочених продуктів, стікери з терміном придатності на яких були переклеєні.

Зіпсовані сири, фрукти та м'ясо під час перевірки виявив виконавчий директор спілки споживачів України Максим Несміянов.

Сир з цвіллю, хоч її там і не повинно бути

Несміянов показав, що зіпсований шматок лежав прямо на вітрині, а цвіль утворилася на зрізі внизу. За його словами, це могло статися через погану обробку ножів, якими різали продукт.

Скріншот з відео

Цвіль виявилася і на іншому шматку - у фабричній упаковці, причому з нормальним терміном придатності. Цей продукт міг зіпсуватися внаслідок розгерметизації пачки, вважає експерт.

Скріншот з відео

"Делікатесні" сири експерт виявив і в іншому супермаркеті.

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"Від цього може бути що завгодно і харчове отруєння, і алергічні реакції. А цей сир коштує 870 грн", - зазначив Несміянов.

Цвіль навіть на ягодах і фруктах

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Ковбаса, м'ясо і випічка

Ковбасні вироби в основному зберігалися не в холодильнику. Вона лежала в ящику під прилавком, прямо біля ніг продавця.

"Це швидкопсувний продукт, тому якщо він зіпсується, виробник ніякої відповідальності не несе", – попередив Несміянов.

Зіпсованим виявилося і м'ясо качки - крило в фабричній упаковці посиніло через попадання повітря всередину пачки.

Скріншот з відео

У кулінарії "Еко-маркету" виявилися страви, виготовлені 3 дні тому. Продавщиця відділу визнала, що кухаря немає вже 2 дні (а значить, і свіжих страв), але і вона, і адміністратор магазину поспішили запевнити, що продукцію покупцям нібито не продають – її просто не прибрали з вітрини.

В обох проінспектованих супермаркетах переклеюють цінники - під новим стікером з сьогоднішньою датою є ще один, який свідчить про прострочення.

Скріншот з відео

Варто зазначити, що після перевірки працівники супермаркетів ознайомилися з виявленими порушеннями. Зіпсовані товари вилучили з обігу.

Нагадаємо, середні ціни на продукти харчування в Україні у січні 2022 року зросли на 14,5% у порівнянні з січнем 2021-го. Така цифра перевищує рівень інфляції за рік, який становив 10%.

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