"Як правильно висвітлювати війну": СБУ отримала доступ до методички ФСБ

ФСБ розповсюдило методичку "про правильне висвітлення війни" / Прямий, УНІАН

Російські спецслужби розробили методички про "правильне висвітлення спецоперації" в Україні. Доступ до них отримали співробітники СБУ, повідомив речник Артем Дехтяренко.

Співробітники 5-го відділу ФСБ визнали, що росіяни досі не розуміють, чому війна була єдиним способом "вирішення цілей РФ". Вони намагаються знайти нові аргументи, аби виправдати злочини "2-ї армії світу".

У цих методичках окупанти вказують на наслідки, з якими вони зіткнулися після нападу на Україну:

недовіра до російських ЗМІ навіть в РФ;

високий рівень пацифізму серед російської молоді;

відсутність підтримки українцями дій російських загарбників.

Вони переконані, що змінити ситуацію допоможуть ролики про "гєроєв асвабадітєлєй", порятунок тварин та возз'єднання розлучених сімей.

"Натомість весь світ зрозумів, що російська армія – ґвалтівники, мародери та воєнні злочинці", - сказав Артем Дехтяренко.

Згідно з методичкою, необхідно вигадувати історії успіху на окупованих територіях та плани їхньої післявоєнної відбудови. Разом з цим ФСБ вимагає відключити всі українські телеканали та транслювати лише російські програми.

"Їм навіть в голову не приходить думка, що жодна пропаганда не зможе змінити ставлення українців до окупантів. Вони на власні очі бачили агітацію бомбами і кулями ... Брехня РФ - це зброя, яка вже вбила не менше людей, як ракети та снаряди", - сказав Артем Дехтяренко.

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Нагадаємо, рупор Кремля у своїй "передачі" вирішив спародіювати американського лідера, який раніше зазначав, що його країна не бачить планів РФ використовувати ядерну зброю в Україні.

"Джо, а ми й не збираємося бахати по Україні ядерною тактичною зброєю. Якщо ми бахнемо, то стратегічною, і не по Україні зовсім. Тому, Джо, ти себе не заспокоюй", - погрожує пропагандист.

Це далеко не вперше, коли пропагандист РФ загрожує миру і Україні ядерною зброєю.

Також ми розповідали, що пропагандиста Володимира Соловйова, якому анулювали посвідку на проживання в Італії і назавжди заборонили в'їзд в країну, поставив на місце італійський експерт.

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