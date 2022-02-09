До 70 тисяч на добу: Радуцький спрогнозував, скільки буде хворих на піку хвилі коронавірусу

Радуцький розповів, скільки хворих буде на піку хвилі коронавірусу / Колаж Reuters, УНІАН, pixabay.com

Захворюваність на коронавірус в Україні зростає вже кілька тижнів поспіль. 4 лютого був встановлений абсолютний антирекорд за весь час пандемії - COVID-19 за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни. Але ця цифра - не межа. Кількість хворих може досягти 70 тисяч на добу.

Про це в ефірі програми Твій вечір заявив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Ми будемо мати, як показує статистика інших країн, і 50, і 60, і 70 тисяч хворих на добу. Ми йдемо до піку. Цей пік буде такий як у Німеччині, і у Франції - до 400 тисяч на добу. Але там населення більше. Я у відсотках кажу", - сказав він.

Радуцький додав, що карантин в Україні поки що скасовувати не планують.

"Наш рівень вакцинації сьогодні не дозволяє, на жаль, повністю скасувати (карантин, - ред.). Ми працюємо в адаптивному карантині. Я точно переконаний, що локдаун зараз не потрібен", - сказав він.

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За словами Радуцького, адаптивний карантин ефективний, адже в Україні жодного разу за час пандемії не було колапсу медичної системи.

Як відомо, адаптивний карантин діє в Україні поки що до 31 березня 2022 року.

Нагадаємо, станом на ранок середи, 9 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 38 тисяч 257 жителів країни (добою раніше було 34 353). Найбільше заражень COVID-19 виявили в Києві, в Одеській, Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Станом на 8 лютого через ситуацію з COVID-19 дві області перебувають у "червоній" зоні карантину (Івано-Франківська та Рівненська), 19 областей та місто Київ - у "помаранчевій" зоні, три — у "жовтій" ( Кіровоградська, Полтавська, Запорізька).

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