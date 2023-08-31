Був сам 12 годин у відкритому морі: у ГУР розповіли дивовижну історію порятунку бійця

Один із спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони України під час спецоперації у Чорному морі опинився за бортом човна. Через щільний вогонь авіації країни-агресорки Росії човен бійців ГУР повинен був відступити.
Українські воїни через постійні атаки авіації РФ змогли прорватися до побратима лише через 12 годин. Спецпризначенець "Конан" не тільки витримав півдоби у відкритому морі, а й у цей час плив у правильному напрямку. Дивовижну історію порятунку українського бійця розповіли на сторінці в Instagram спеціального підрозділу ГУР МО "Артан".
У підрозділі зазначають, що на пошуки побратима у відкритому морі одразу був відправлений безпілотник. Дрон Bayraktar TB2 зміг знайти людину в морі лише після кількох годин пошуків завдяки інформації про тепловий слід. З цього моменту БПЛА безперервно спостерігав за спецпризначенцем.
"Човни наших підрозділів намагалися прорватися до побратима крізь щільний вогонь винищувачів ЗС РФ, які один за одним злітали в район пошуково-рятувальної операції та намагалися їй перешкодити. Врешті-решт нашим хлопцям вдалося прорватися. Нашого бійця вдалося успішно евакуювати", – йдеться у повідомленні.
У підрозділі ГУР "Артан" наголошують, що ця історія особлива, адже вона про силу волі людини і про цінності команди. Боєць "Конан" був у відкритому морі один, не маючи розуміння, куди рухатися і коли буде допомога. Але він впорався.
"Невимовно потужний, сильний духом та тілом – він тепер легенда не лише нашого підрозділу, але, думаю, і всіх спецпризначенців. Впорались і ми. Побратима врятовано. Усі поставленні завдання виконано. Головне, без втрат. Напрямок руху один. Незмінний. Перемога" – додали у підрозділі.
Дивіться відео порятунку "Конана" у Чорному морі під обстрілами окупантів:
Бойове зіткнення українських катерів і літака РФ у Чорному морі
Раніше повідомлялося, що поблизу острова Зміїний українські бойові катери підбили російський літак. Це сталося в районі так званих "вишок Бойка". Літак загарбників спробував атакувати український катер, у відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів.
"Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому", – зазначили у розвідці.
Після цього у розвідці Великої Британії назвали причину, чому РФ атакує Зміїний і "вишки Бойка". Ці об’єкти у Чорному морі є стратегічними об'єктами, які використовуються в якості передових баз для військ. Як зазначає британська розвідка, "вишки Бойка" володіють цінними ресурсами.
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