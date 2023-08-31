УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Був сам 12 годин у відкритому морі: у ГУР розповіли дивовижну історію порятунку бійця

Альона Вороніна
31 серпня 2023, 18:07 оновлено 31 серпня, 19:13
271
Спецпризначенець "Конан" опинився за бортом човна посеред Чорного моря під час спецоперації. Через вогонь авіації РФ побратими дісталися до нього через півдоби.
Боец ГУР Конан в Черном море
У ГУР розповіли дивовижну історію порятунку бійця, який був сам 12 годин у відкритому морі/ колаж: Главред, фото: скрін

Один із спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони України під час спецоперації у Чорному морі опинився за бортом човна. Через щільний вогонь авіації країни-агресорки Росії човен бійців ГУР повинен був відступити.

Українські воїни через постійні атаки авіації РФ змогли прорватися до побратима лише через 12 годин. Спецпризначенець "Конан" не тільки витримав півдоби у відкритому морі, а й у цей час плив у правильному напрямку. Дивовижну історію порятунку українського бійця розповіли на сторінці в Instagram спеціального підрозділу ГУР МО "Артан".

У підрозділі зазначають, що на пошуки побратима у відкритому морі одразу був відправлений безпілотник. Дрон Bayraktar TB2 зміг знайти людину в морі лише після кількох годин пошуків завдяки інформації про тепловий слід. З цього моменту БПЛА безперервно спостерігав за спецпризначенцем.

відео дня

"Човни наших підрозділів намагалися прорватися до побратима крізь щільний вогонь винищувачів ЗС РФ, які один за одним злітали в район пошуково-рятувальної операції та намагалися їй перешкодити. Врешті-решт нашим хлопцям вдалося прорватися. Нашого бійця вдалося успішно евакуювати", – йдеться у повідомленні.

У підрозділі ГУР "Артан" наголошують, що ця історія особлива, адже вона про силу волі людини і про цінності команди. Боєць "Конан" був у відкритому морі один, не маючи розуміння, куди рухатися і коли буде допомога. Але він впорався.

"Невимовно потужний, сильний духом та тілом – він тепер легенда не лише нашого підрозділу, але, думаю, і всіх спецпризначенців. Впорались і ми. Побратима врятовано. Усі поставленні завдання виконано. Головне, без втрат. Напрямок руху один. Незмінний. Перемога" – додали у підрозділі.

Боец ГУР Конан в Черном море
Спецпризначенець ГУР "Конан" провів 12 годин у відкритому морі/ скрін

Дивіться відео порятунку "Конана" у Чорному морі під обстрілами окупантів:

Бойове зіткнення українських катерів і літака РФ у Чорному морі

Раніше повідомлялося, що поблизу острова Зміїний українські бойові катери підбили російський літак. Це сталося в районі так званих "вишок Бойка". Літак загарбників спробував атакувати український катер, у відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів.

"Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому", – зазначили у розвідці.

Після цього у розвідці Великої Британії назвали причину, чому РФ атакує Зміїний і "вишки Бойка". Ці об’єкти у Чорному морі є стратегічними об'єктами, які використовуються в якості передових баз для військ. Як зазначає британська розвідка, "вишки Бойка" володіють цінними ресурсами.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Чорне море вторгнення Росії ГУР
Реклама

Головне за день

Увірветься справжній шторм: в Україні вдарять грозові дощі з градом

Увірветься справжній шторм: в Україні вдарять грозові дощі з градом

19:27 Синоптик
Був сам 12 годин у відкритому морі: у ГУР розповіли дивовижну історію порятунку бійця

Був сам 12 годин у відкритому морі: у ГУР розповіли дивовижну історію порятунку бійця

18:07 Україна
Температура впаде до +15: синоптик сказала, коли в Україні почнеться осіння погода

Температура впаде до +15: синоптик сказала, коли в Україні почнеться осіння погода

16:45 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

19:28

Як сказати українською – ходити "трусцой" і "на цыпочках": милозвучні відповідники

19:27

Увірветься справжній шторм: в Україні вдарять грозові дощі з градом

19:10

Війну треба припиняти: є один варіант для РФПогляд

18:43

Майже 200 тисяч ВПО будуть позбавлені допомоги: хто залишиться без грошей

18:41

Кошлата, з трьома підборіддями: Тодоренко показала, як виглядає вранці

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:27

Стало відомо, хто із пенсіонерів отримає додаткові 5 тисяч гривень

18:26

На Пугачову в Росії завели справу

18:24

Джонсонюк знову з нами: колишній прем'єр Великобританії похвалився вишиванкою

18:21

Загартовуємося правильно: як новачкам приймати контрастний душ

Реклама
18:07

Був сам 12 годин у відкритому морі: у ГУР розповіли дивовижну історію порятунку бійцяВідео

18:03

Що можна побажати на 1 вересня: теплі слова, милі листівки і красива проза

17:40

Чому ми кажемо "після дощику в четвер": Авраменко здивував поясненням

17:36

Неприпустимі помилки: 5 ознак недоглянутої дівчини

16:50

"Я раджу всім замовкнути": Кулеба розповів про "плювок" в обличчя українських воїнів

16:45

Температура впаде до +15: синоптик сказала, коли в Україні почнеться осіння погода

16:26

Окупанти бояться прориву ЗСУ на територію РФ: біля кордону з Україною стягують підмогу

16:16

Добрий чи закритий: цікава оптична ілюзія, яка покаже, хто ви насправді

16:14

Як очистити кашу від жучків: перевірені способи на випадок напасті

16:11

ЗСУ вперше прорвали головну лінію "оборони" військ РФ на південному сході - WSJ

16:08

Він там не випадково: навіщо потрібний отвір в лезі ножа

Реклама
15:58

Заплутана загадка для найуважніших: потрібно знайти слово "лайм" за 7 секунд

15:56

"Ви неминуче програєте": Данілов жорстко дорікнув Німеччині

15:54

Кацуріна показала на милих фото, як Дантес піклується про її дітей

15:41

Пляшки на вулицях і дует з учасником: подробиці першого випуску Голосу країни-13

15:23

"Наша армія не настільки велика": Данілов заявив про втрати ЗСУ у війні

15:19

Цитати про любов: фрази і вирази, які приголомшать своєю романтичністю

15:12

Знайшов молоду: у колишнього чоловіка Дженніфер Еністон новий роман - ЗМІ

15:01

Жданов назвав місто, звільнення якого дозволить взяти вогнем "коридор" до Криму

14:54

Українські воїни просунулися на Запоріжжі: знищили до роти окупантів і захопили позиції

14:45

Україну накрила найпотужніша магнітна буря місяця: вдарив майже 9-бальний шторм

14:43

"Буде дуже важко": енергетик розповів про готовність України до нового сезону

14:03

Жир відійде на очах: як легко почистити сітку витяжки

14:02

Є три версії: правоохоронці не виключили підрив гелікоптерів Мі-8 на Донбасі

13:44

Гості пальчики оближуть: рецепт простого і універсального маринаду для грибів

13:37

Дивись на світ особливим поглядом: на 1+1 Україна стартує новий осінній сезон

13:30

Вразили ціль на дальності за 700 км: Зеленський заявив про потужний успіх ЗСУ

13:29

Які рибки притягують гроші і де краще поставити акваріум по феншуй

13:17

Що потрібно принести в будинок 1 вересня, щоб був достаток: прикмети і заборони

13:03

ВСД - не вирок: що не можна робити при вегето-судинної дистонії

13:00

Таро-прогноз на повню 31 серпня 2023: Рибам - знак долі, Овнам - втеча, Дівам - перешкодиВідео

Реклама
12:58

Назад до школи: українські фешн-блогери показали стильні образи на вересень

12:50

Поліцейська стрілянина у Дніпрі: у ДБР пояснили, чи був загиблий п'яним

12:33

Олександр Еллерт розповів, як покинув країну під час війни

12:12

США перекинуть до Британії 54 ядерних бомбардувальників F-35 - The Telegraph

12:03

У Британії - новий глава Міноборони: що зміниться для України з приходом Гранта Шеппса

11:58

Не варто навіть піднімати: чим небезпечний сатанинський гриб і чому

11:52

Кому з українців "рубануть" пенсію: як не залишитися без заслужених грошей

11:22

Ніхто не здогадається, що за смакота на столі: рецепт знаменитого десерту з лавашаВідео

11:21

"Путін звинуватив Лукашенка у змові": у Мережі розкрили деталі сварки двох диктаторів

10:58

Сантехнік не потрібен: як пробити засмічення в каналізації за 2 хвилини підручними засобами

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти