Окупанти не сховаються: в ГУР анонсували нові удари по РФ далекобійною зброєю

В українській розвідці заінтригували заявою про нову далекобійну зброю і можливі удари нею по країні-агресорці Росії. Зараз наша держава випробовує різну зброю, окрім тої, про яку раніше уже заявляли президент Володимир Зеленський і секретар РНБО Олексій Данілов.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він наголосив, що в України та Росії різні підходи до застосування зброї. Так, наша держава робить ставку на сучасність, високоточність і технологічність.
Та зброя, яку зараз випробовує Україна, високоточна та високоефективна. Результати її застосування "є добрими і позитивними", розповів Юсов. Він зазначив, що "продовження буде".
У той же час Юсов відмовився відповідати на запитання, куди зможе діставати нова українська далекобійна зброя.
"Давайте не будемо зараз полегшувати завдання ГРУ ГШ, нехай вони самостійно вивчають всі ці речі. В будь-якому випадку мова йде про комбінування методів, сил і засобів. Думати, що якщо озвучена відстань 700 кілометрів, то вони сховаються на відстані 800 кілометрів, або 1000 – для них точно не має жодних підстав", – зазначив він.
Атака на аеродром у Пскові 30 серпня
У ніч на 30 серпня в низці міст РФ пролунали вибухи. Під удар потрапив військовий аеродром у Пскові.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили знищення чотирьох російських військово-транспортних літаків Іл-76 під час нічної атаки безпілотників на Псков. Пізніше ЗМІ показали перші супутникові знімки аеродрому в Пскові після нічної атаки.
Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов пізніше заявив, що Іл-76 вразили з території РФ. У Мережі з'явилися нові знімки російських літаків Іл-76 на аеродромі в Пскові. Удари дронів були націлені на паливні баки.
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